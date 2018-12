MSZP: Vonják vissza a rabszolgatörvényt!

– Nem először hoz ilyen döntést a Fidesz a munkavállalókkal szemben, miközben a külföldi multik érdekét védik. Úgy tűnik, az ázsiai munkamodell hazánkban is egyre népszerűbbé válik. A javaslatot beterjesztő Kósa Lajos és Szatmári Kristóf nem jár az emberek között, nem látják, hogy mennyit dolgoznak, ezért szeretnének 400 órás túlórát. Már így is 1840 órát dolgoznak az emberek, a döntés pedig további 20 százalékkal növelné ezt a mennyiséget. Arra kérjük a magyar kormányt, hogy vonják vissza a rabszolgatörvényt! A parlamentben is minden eszközzel ezen leszünk, és kérjük B. Nagy Lászlótól, hogy szerdán ne szavazzon a magyar emberek ellen – hangsúlyozta keddi sajtótájékoztatóján Szabó Sándor országgyűlési képviselő, az MSZP Csongrád megyei elnöke. Kozma József önkormányzati képviselő Juhász Gyula szavaival élve arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy munkával és becsülettel éljenek, dolgozzanak. – Ez kizsákmányolás, elveszik az emberektől azt, hogy a munkát a boldogulás lehetőségének tekintsék. Ez bizonytalanságot jelent a dolgozóknak és a családoknak, hiszen nem tudják majd, hogy melyik napon hány órát kell a munkában tölteniük, és vajon mikor jár majd a pluszteljesítményért bérezés. Nem tűrjük el a hamisságot! Mi emberként tekintünk a dolgozókra – emelte ki az MSZP városi elnöke.