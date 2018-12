Műfüves pályát kap a SZEOL és négy óvoda is - 18 napirendi pontot és egy képviselői indítványt tárgyal ma a közgyűlés

Önként vagy kötelezően?



Átugrunk több napirendi pontot is hozzászólás nélkül. Az önkormányzati cégek első háromnegyedéves beszámolói kapcsán Ménesi Imre a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. helyzetét emeli ki, amelynek 900 milliós hiánya van, mivel az állami holding nem fizeti ki a pénzt az önkormányzati cégnek. Kardos Irén szintén erről az ügyről szól, szerinte nincs garancia, hogy kifizetnék a települések hulladékszállító cégeit, ezért azt javasolja, szüntessék meg a holdingot.



Következik Botka László javaslata, mi szerint ne alkalmazzák a túlóratörvényt az önkormányzati cégek. Tóth Károly azt mondja, Magyarország csak Bulgáriánál gazdagabb az EU-ban, Áder János köztársasági elnök pedig támogatást nyújtott Botka László kezdeményezéséhez azzal, hogy nem veszi figyelembe a munkavállalók érdekeit az által, hogy aláírta a törvényt. Bízik benne, hogy minél többen felismerik az országban, hogy ilyen intézkedéseket nem szabad hozni. Árulkodónak tartja, hogy ebben az ügyben nincs nemzeti konzultáció. Név szerinti szavazást kezdeményez a javaslat kapcsán.



Hüvös László azt mondja, hazugság, amit a baloldal állít a törvény kapcsán. Kunhalmi Ágnest idézi: ahhoz is van joguk az embereknek, hogy akkor dolgozzanak, amikor tudnak és akarnak. Ez a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a dolgozók kihasználják a munkahelyüket úgy, ahogy szeretnék. Elmondja, írásbeli megállapodás alapján rendelhető el a többletmunka, semmiképp sem önkéntes alapon. Kiemeli, magasabb összeget is kaphatnak a túlóráért a dolgozók, mint 50%-os pótlék, és a törvény garantálja, hogy minimum annyit pihenhet a munkavállaló, mint az önként vállalt túlóra. Hangaztos szlogeneket tettek a baloldali képviselők, januárban mindenki meglátja, történik-e változás az életében, aki akar, az pedig jelentős többletbérért vállalhat több munkát. Botka László elképesztő cinizmusnak titulálja Hüvös szavait, szerinte nem egyenlőek a munkavállalók és a munkáltatók, a Fidesz elvette a munkavállalók jogait.



Nagy Sándor úgy véli, újabb tömegek fogják azt gondolni, hogy itthon nincs munkajogi védelem, ezért külföldre távoznak.





Szeged az élbolyban vagy lemarad?



A költségvetés módosításával kapcsolatban Botka László azt mondja, 1,2 milliárddal több adóbevétel érkezett a tervezettnél. Póda Jenő szerint a kormányzati gazdaságpolitika eredménye a több bevétel, viszont ennek nem látni a nyomát a költségvetés tervezésében, így nem látni adócsökkentést sem a vállalkozói szférában - így lehetne befektetőket vonzani a városba, amelynek lehetősége most fenn áll, viszont a városvezetés ezzel nem akar élni. Más vidéki városokhoz mérten semmi oka nincs Szegednek az elégedettségre. Botka válaszol, egyetlen állítást tart igaznak, a fideszes városok vezettek be helyi adókat, Szeged viszont nem, így nem is tud adót csökkenteni a város. Kiemeli, minden szegedi gazdasági adat jobb, mint az országos. Póda válaszában azt mondja, Szegednek az ország élvonala lenne az irány, nem az országos átlag, Szeged elmarad az élcsoporttól évek óta. A polgármester válaszában azt mondja, szimbolikus, nagy beruházást hiányol a képviselő, miközben idén adták át a 70 milliárdos ELI-lézerközpontot.



Kereszténység és túlóra



Joób Márton napirend előtti felszólalásával kezdődik a munka: az önkormányzat szociális programjairól beszél, így például a 400 család számára nyújtott tűzifa támogatásról.



Haág Zalán azt mondja, karácsony közeledtével a migráció és a kereszténység kapcsolatát érdemes megvizsgálni: Európa keresztény lakossága lecserélődhet az iszlám bevándorlókkal. Azt mondja, az ellenzéki pártok tüntetései is megzavarják az adventi készülődés, de azon fognak dolgozni, hogy keresztény maradjon Magyarország.



Binszki József a túlóratörvényről beszél, azt mondja, a Fidesz évente 50 szabadnapot, szabad szombatot vesz el az emberektől. Hozzáteszi, évek óta azzal vádolják a szocialistákat, hogy elvették a tizenharmadik havi nyugdíjat, most cserébe tizenharmadik és tizennegyedik havi munkát kaphatnak a magyarok. "400 óra pluszban és sehol a bér" - költi át a Republic slágerét. Szentistványi István pihenést javasol mindenkinek, mert szerinte januártól általános sztrájkot kell hirdetni a törvény kapcsán. Nógrádi Tibor arról szól, a magyar kormány nagy ajándékot adott Szegednek, mert a gyálai Holt-Tisza felújításra 4,5 milliárd forintot fordít a költségvetés.



9.00 - Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből, karácsonyfa és adventi koszorú a teremben - meglátjuk, mennyire lesz ünnepi hangulat a mai ülésen. Botka László polgármester megnyitja az ülést, majd Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolájának 3. osztályos tanulóinak műsorával kezdünk. Elfogadják, hogy napirendre vegyék a polgármester előterjesztését, ami a túlóratörvény bojkottjáról szól. Jöhet a napirend.



Megújul az újszegedi Partfürdő, műfüves pályát kap a SZEOL SC és négy óvoda is – határozott erről hétfőn a jogi bizottság, amelynek nyílt ülése vitába torkollott. Haág Zalán egyéni képviselői indítványa miatt lett paprikás a hangulat, ugyanis a politikus vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Szeviép-ügyben. A bizottság tárgyalásra javasolta az indítványt, így a pénteki közgyűlésen eldől a sorsa.



Bruttó 22 millió 422 ezer forintból újabb hat önkormányzati lakás újulhat meg hamarosan a 2018. évi költségvetés üres lakások felújítására lehatárolt keretéből. A pénzügyi bizottság szerdán már jóváhagyta a Becsei utca 4. szám alatt lévő II. lépcsőház harmadik emeletén lévő 13. számú lakás, a Székely sor 21. tizedik emeleti 20., 25. és 26. számú, valamint a Temesvári krt. 36. nyolcadik emeleti 90. és 96. számú ingatlan renoválását. A végleges jóváhagyás a közgyűlésen születik meg.



Öt új víznyelőt, valamint folyókákat telepítenek ki a Kis-Tisza és a Hajós utca közötti szakaszon több mint 3 millió 880 ezer forintból – derült ki a csütörtöki városüzemeltetési bizottság ülésén. A csapadékvíz-elvezetési munkálatokhoz a kiviteli tervek már elkészültek a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. által, amelyeket a bizottság is jóváhagyott. A fejlesztés a város költségvetéséből valósul meg, amennyiben a közgyűlés is megszavazza.



Emellett szó lesz még az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok negyedéves beszámolóiról, a preferált szervezetek kérelmeiről és a 2018. évi önkormányzati költségvetés módosításáról is. Továbbá sürgősségi indítványról is szavaznak a képviselők, a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló rendkívüli munkaidő elrendeléséről.