Mutatjuk a Mercedes buszokat, amelyek nemsokára Szegedre is megérkeznek - fotók

Tizenhét szóló városi autóbuszt vett át a VOLÁN Buszpark Kft. pénteken Debrecenben, az Inter Traction Electrics Kft. telephelyén. Ezek voltak az utolsó darabjai annak az 50 Mercedes-Benz Conecto Next Generation járműnek, amelyet készre szerelve szállított le a járműgyártó a közlekedési társaságnak.A VOLÁN Buszpark Kft. 17 milliárd forintot meghaladó értékben összesen 201 darab modern, a mai kor elvárásait is kielégítő autóbusz beszerzésére írt ki nyílt közbeszerzési eljárást 2018 nyarán. A pályázaton sikerrel szerepelt az Inter Traction Electrics Kft. és a Merkantil Bank közös ajánlata, amelynek keretében 50 Mercedes-buszra kapott megbízást a cég. A járműveket a mostani utolsó ütemmel, határidő előtt adták át.

A járművek 12 méter hosszúak, 2,5 méter szélesek és klímával 3,1 méter magasak. Teljes befogadóképességük 102 fő, a fix ülőhelyek száma 26. Kerekesszékkel a középső ajtónál lehet utazni, a felhajtást mechanikus rámpa segíti. A teljesen alacsonypadlós modellek megfelelnek a legmagasabb környezetvédelmi és emissziós normáknak - írta az Index.