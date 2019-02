Nagycsalád alapítása akár 75 millióból: aki belevág, a saját tűz melegénél olvashat este mesét a gyermekeinek

Családi adókedvezményből 99 ezer forint is járhat havonta

Az új családvédelmi akciótervet Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be évértékelő beszédében február elején Budapesten. Azt, hogy mekkora összeghez juthatnak a családok, először az Index számolta ki. Az internetes lap arra jutott, hogy optimális esetben ez akár 55 millió forint is lehet. Ez az összeg azonban tovább nőhet, ha figyelembe vesszük a nagyszülői gyedet és a további szja-kedvezményeket. A felsorolást az újonnan bejelentett tételek közül a legnagyobbal, a 10 milliós életkezdési hitellel kezdik.Ez azonban csak három gyermekig hitel, a negyedik születése után már nem kell visszafizetni. A második legnagyobb tétel a jelzáloghitelek 6 milliós állami átvállalása. Fontos tétel a csok is, ami három gyermek és új lakás vásárlása esetén 10 millió forint támogatást és 15 millió forint kedvezményes hitelt jelent. Ráadásul azóta már döntöttek a falusi csok bevezetéséről, ami azokra a településekre vonatkozik, ahol ötezernél kevesebben élnek. Erre is az általános csok-szabályok vonatkoznak, azaz 3 gyermek után 10 millió forint jár. A támogatás a falusi csok esetében használt lakás vásárlására, bővítésére és felújítására is felhasználható.Ezekre jön még rá a diákhitel elengedése. Az anya, aki három évet már ledogozott, és kétévente szül összesen négy gyermeket, majdnem 3 és fél millió forint hiteltől szabadulhat meg, mert az állam elengedi. A gyedből is összejöhet több mint 16 millió forint állami támogatás. A családi adókedvezményből pedig akár 99 ezer forint is járhat havonta, már a harmadik gyermek megszületése után, ami összesen csaknem 6 millió forintnyi állami támogatást jelent 8 év alatt. Ha pedig a szülők autóval szeretnék fuvarozni a gyerekeket, 2 és fél millió forintot kapnak az államtól idén nyártól, ha hétszemélyes autót vásárolnak. Tehát az Index szerint ezekből a tételekből és még néhány kisebb támogatásból jöhet össze az 55 millió forint. Kihagyták viszont a felsorolásból a nagyszülői gyedet és a négy gyermeket vállaló anyák életre szóló adómentességét. Előbbit július 1-jétől igényelhetik, ha a szülők úgy döntenek, hogy átadják a gyed-jogosultságot a nagyszülőnek. Ez olyan nagyszülőkre vonatkozik, ahol a nagyszülő aktív, dolgozik, tehát nem nyugdíjas. Viszont ez azt is jelenti, hogy az anya újra aktív kereső lesz. Ha csak minimálbérrel számolunk, ami jelenleg nettó 99 ezer forint, az évi csaknem 1 millió 200 ezer forint pluszbevételt jelent. Az szja-kedvezménnyel pedig még nehezebb számolni. Ha azonban egy mostani átlagkeresetet veszünk alapul, aminek havi 49 ezer forint a jövedelemadója, az évente majdnem 600 ezer forint pluszt jelent.Tehát, ha az utóbbi két tételt is figyelembe vesszük, az 55 millióhoz optimális esetben akár 20 millió forintot is hozzá lehet adni. Aki négy gyermeket vállal, és minden további feltételnek is megfelel, összesen akár 75 millió forintot is kaphat az államtól, vissza nem térítendő támogatás vagy kedvezményes hitel formájában.És akkor most nézzük meg, hogy nagyjából milyen a helyzet külföldön. Európai országokban dolgozó fiatalok jövedelmi viszonyait vizsgáltuk meg, de természetesen ez a kutatás nem reprezentatív. Annyi azonban kiderült, hogy a Németországban, Ausztriában vagy éppen Hollandiában dolgozó fiataloknak sem fenékig tejfel. Aki nem valamelyik komoly hiányszakmában helyezkedik el, az kint szerencsés esetben kereshet 3000 eurót bruttóban, ami 1400–1600 euró körüli havi nettó jövedelem. Azaz saját ingatlan vásárlására gyakorlatilag nincs esély önerőből. Marad tehát a bérlés, ami szintén nem olcsó. Egy müncheni lakást például csaknem 18 euróért adnak ki négyzetméterenként. Tehát egy 50 négyzetméteres átlagos albérlet 900 euróba kerülhet havonta, ami több, mint a megkeresett pénz fele. Tehát, ha két emberrel számolunk, tíz év alatt 360 ezer eurót keresnek, amiből csak a lakásra 108 ezer eurót költenek.De élniük is kell valamiből, autó, üzemanyag, biztosítások, ruházkodás, élelmiszer két főre legalább 600 eurót elvisz havonta, ez további 72 ezer euró tíz év alatt. Nagyon visszafogott, takarékos évtized után elméletileg maradhat a párnak 180 ezer eurója, ami napi árfolyamon nagyjából 57-58 millió forint. De akkor minden eurócent elköltését mérlegelni kell. Ráadásul tíz évig nem vállalnak gyermeket, idegen környezetben, idegen lakás(ok)ban élnek. És kidobtak az ablakon lakbérre mintegy 35 millió forintot. Ezzel áll szemben a teljes családvédelmi és más programok által kínált mintegy 75 millió forint. Aki viszont úgy dönt, hogy itthon kezdi el az életét, él a támogatások adta lehetőségekkel és a kedvezményes hitelekkel, az bármikor elmehet a családjához, találkozhat a rokonaival, a barátaival, és a saját otthonában, a saját tűz melegénél olvashat este mesét a gyermekeinek.