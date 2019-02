Nagyon sok a hó a hegyekben: 60-70 centit emelkedik a Tisza - de a rakpartot most még nem éri el

– A Tisza vízgyűjtő területén az utóbbi napok enyhébb időjárása miatt elkezdődött az olvadás. Az ebből kialakuló árhullámok a Felső-Tiszán már épp tetőznek, az Alsó-Tiszán ez a jövő hét elején, a mellékfolyókon a hét végén következik be, mindenhol az I. fokú árvízvédelmi készültség szintje alatt. Szegeden a rakpart szintjét várhatóan nem fogja meghaladni a vízszint

7,11 köbkilométer a hóban tárolt vízkészlet a Tisza vízgyűjtő területén. Ez a szerdai napra számított sokéves átlag 224 százaléka, és nem sokkal marad el a sokéves maximumtól – válaszolt adatokkal kérdésünkre Kádár Mihály, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese.Azért fordultunk a vízügyi igazgatósághoz, mert a napi vízállást közlő hydroinfo.hu internetes oldalon látszik: Csongrádnál szerdán az előző naphoz képest 63 centiméterrel, Mindszentnél 57, Szegednél 41 centiméterrel nőtt a vízszint, ott szerda reggel 250 centiméteren állt. Az áradás folytatódik, amit az is jelez, hogy följebb, Kiskörénél ez idő alatt majdnem egy métert emelkedett a Tisza.Azt, hogy az áradás hogyan folytatódik, az határozza meg, mennyi csapadék esik még, illetve a hó milyen gyorsan olvad el.A vízügyi igazgatóság úgy tájékozódott, hogy a vízgyűjtő területen már december közepére komoly hóréteg alakult ki, és ez a közelmúltig gyarapodott. A Maros völgyében is hasonló a helyzet, ott a hóban tárolt vízkészlet szintén a sokéves átlag duplája.– tájékoztatott Kádár Mihály. Az időjárás-előrejelzés alapján február első felében nem várható, hogy a készültségi szintet meghaladó árhullám alakuljon ki. Jelentősebb csapadékot nem jeleztek, és visszatérnek az éjszakai fagyok is, ami lassítja az olvadást. Ám ami nappal vízzé válik és lefolyik, az is hosszú ideig magasan fogja tartani a folyók vízszintjét.Akinek hétvégi háza van a hullámtérben, tudja, milyen vízállásnál kell följebb pakolni azokat a holmikat, amelyekben kárt tehet a Tisza. A vízen hagyott mólók kötelein ilyenkor rendszeresen állítani kell. A fönnakadt uszadékfákat is el kell húzgálni, mielőtt fölszaporodva súlyuk elnyomná az úszóművet.A víz erejére jellemző, hogy a megye egyetlen kompjánál, a mindszentinél csak addig kell beindítani a 18 lóerős motort, amíg kihúzza az úszóművet a baksi oldalon lévő öbölből. Aztán le lehet állítani. Az elöl lévő kötelet rövidebbre, a hátul lévőt hosszabbra engedik, és a víz sodra nekifeszül a komp oldalának, átnyomja a túloldalra, a pótkocsis traktorral, kisbusszal, személykocsikkal együtt. Ezt a révészek vágatásnak nevezik.– Gyorsabban megyünk, mint ha a motor dolgozna. Most ez a hideg északi szél nekünk segít, tolja a hullámokat, minket is – mondta szerda délben a két part között Petrik Sándor révész. – Nyáron, kis víznél, amikor kicsi a sodrás, ezt nem lehet megcsinálni.A Tisza Mindszentnél szerdán 248 centinél tartott.– 500-ig talán eljöhet – vélekedett a révész.A jármű egyébként 600-as vízállásig tudja hozni-vinni azokat, akiknek a túloldalon van dolguk. Akkor is csak azért kell szüneteltetni a közlekedést, mert a baksi oldalon a hullámtérben lévő utat ellepi a víz. A mindszenti part magasabban van. A csárdába – amelynek helyén már 1703-ban is folyt vendéglátás – 720-as vízállásnál folyik be a víz. Az a bejárati ajtó küszöbének szintje.