Nagyot dobbant szegedi olvasónk szíve, amikor megtudta, hogy nyert

Amióta olvasni tud, azóta olvassa a Délmagyarországot Zsikó Ágnes. Végre a Telekosár-játékon is nyert. Fotó: Török János

Szívesen kísérletezik a konyhában Zsikó Ágnes. A 60 éves szegedi asszony évek óta készül a répatortasütésre, most jött el az ideje, húsvétkor kerül az asztalra a különleges finomság. Ehhez vette a krémsajtot, a kölest pedig desszertekhez használja fel: szerinte mákkal, gyümölccsel, mézzel kiváló csemege az előfőzött gyöngyszerű gabona.– Három gyermekem közül kettő él velem: az egyik egyetemre jár, a másik már dolgozik, a harmadik már önálló életet él. Mindennap főzök nekik – mondta az egyik szegedi önkormányzati cég alkalmazottjaként dolgozó Ágnes, aki többek között oldalast, csirkemellet, marhalábszárat vásárolt nyereményéből. Reggelire pedig jól jön a kosárba tett sült szalonna.Zsikó Ágnes hagyományos háziasszonynak tartja magát: minden évben tesz el befőttet, savanyúságot, nem rest a paradicsombefőzéssel és a lecsókészítéssel bíbelődni, és a házi lekvárról sem mond le. Jobb is, olcsóbb is ez a megoldás – véli. Mivel panellakásban élnek, gyakran jár a piacra, onnan szerzi be a gyümölcsöt és a zöldséget.Bevásárlókosarát fia, Mészáros-Zsikó Gábor tolta. Ő segített begyűjteni édesanyjának a listán szereplő termékeket: üdítőket, száraztésztát, sajtot, joghurtot, müzlit, sőt, a kutyájuknak szánt meglepetésfalatokat is.– Amióta tudok olvasni, a Délmagyarországot olvasom. A szüleim is előfizetők voltak, én legalább harminc éve járatom a lapot. Nagyon szeretek rejtvényt fejteni, de a reggeli újságolvasáskor erre nincs időm, csak a kávém elszürcsölgetése fér bele. Egyszer nyertem már mozijegyeket az újsággal, de ez az igazi öröm – meséli Ágnes, akinek nagyot dobbant a szíve, amikor értesítettük, az ő neve szerepelt a kihúzott Telekosár- szelvényen. Összesen 21 ezer 346 forintot fizetett a pénztárnál. Úgy döntött, 5 ezer forint értékben húsvétra tartalékol az utalványokból: most 1345 forinttal egészítette ki a számlát.