Nálunk is áramfogyasztási csúcsot döntött a kánikula

A klímák sokat növelnek az áramfogyasztáson. FOTÓ: KARNOK CSABA

– Új történelmi rekordot ért el Magyarország nyári villamos­energia-fogyasztása az elmúlt héten csütörtökön a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító adatai szerint. A társaság kiemelte: a valaha mért legnagyobb rendszerterhelési adatot 13 óra 15 perckor regisztrálták. Az idei nyári fogyasztási rekord nem csak az előző évihez képest magasabb, a 6633 megawattos csúcsérték 176-tal több, mint az eddigi maximum, amit még 2015. július 8-án mértek.Kovács Gábor vezérigazgató-helyettes elmondta, az irodai és otthoni klímaberendezések tömeges használata, illetve a hűtőszekrények és a hűtőházak nagyobb igénybevétele jelentősen növeli a fogyasztást. 27 fokos napi átlaghőmérséklet felett minden 1 fokos emelkedéssel körülbelül 100 megawatt, azaz mintegy 50 ezer háztartásnyi többletteljesítményt igényel az ország.Csongrád megyében is szolgáltató NKM villamosenergia-elosztó területén is megdőlt június 27-én a korábbi, 2017. augusztus 4-én mért 786 megawattos nyári rekord. Az új csúcsterhelés 811 megawatt volt csütörtökön. – A legnagyobb napi fogyasztást is ezen a napon mérték munkatársaink 16 ezer 594 MWh-val – írta kérdéseinkre válaszolva az NKM kommunikációs osztálya.Hangsúlyozták, ezek az értékek nem tartalmazzák a háztartási kiserőművek által termelt villamos energiát, de az 50 kilowattnál nagyobb teljesítményű naperőművekét igen. Például a június 27-én mért 16,6 ezer MWh fogyasztásból 1041-et, vagyis mintegy 6,2 százalékot termeltek a naperőművek az NKM-elosztó szolgáltatási területén. Hangsúlyozzák, a villamosenergia-fogyasztás növekedését nem csak az időjárás befolyásolja, az ügyfelek maguk is sokat tehetnek áramszámlájuk csökkentése és egyben környezetünk védelme érdekében. Az NKM online tanácsadással is segít, hasznos és pénztárcakímélő tippek olvashatók a www.nkmenergia/aram oldalon.