Négy a négyzeten darab frankfurti virsli rendel - A grillázsból készült Dönci és Bendegúz is kitúrhatja a szerencsénket

Gazdag a kínálat, hegyekben áll a virsli a Tescóban. Fotó: Kuklis István

Blanka és András válogat. Igazuk van, nem mindegy, milyen pezsgővel koccint az ember éjfélkor. Fotó: Kuklis István

Jól szerepeltek



Az év végéhez közeledve az édes fehér pezsgőket vizsgálta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A szakemberek 32 különböző alkoholos italt ellenőriztek. Laboratóriumban vizsgálták – többek között – a pezsgők alkohol-, cukor- és savtartalmát, szén-dioxid-tartalmát, valamint ellenőrizték azok jelölését is. Élelmiszer-biztonsági szempontból minden termék megfelelt a jogszabályi előírásoknak, jelölési hiba miatt egy esetben kellett intézkedni. Az összesített eredmények alapján a Törley Fortuna édes illatos pezsgő nyerte el leginkább a kóstolók tetszését. Második lett a Hungaria Sweet Style édes fehér illatos pezsgő, harmadikként a Törley Excellence sárga muskotály édes fehér pezsgő végzett.

– Négy a négyzeten darab frankfurti virslit kérek – próbálta megtréfálni a Rókusi körúti Tesco fiatal eladóit Maráczi Ernő, de a húspult mögött serénykedő fiatalok jelesre vizsgáztak matematikából, és adták oda a 16, azaz 8 pár virslit a humoros vevőnek.Az év utolsó tömegelésében ezúttal a virslinek és a pezsgőnek jutott a főszerep, ezek nélkül ugyanis lehetetlen elbúcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. Szentkirály József áruház-igazgató elmondta, a karácsony előtti néhány napban a teljes forgalom 15 százaléka alkohol volt, ez az arány a szilveszter előtti hétvégén a 16 százalékot is eléri.Az áruházban a legolcsóbb pezsgőt 649, a legdrágábbat 13 ezer 999 forintért árulják. A klasszikus Törley-ből most két palack akciós, ezt használta ki Rácz Lajos, aki egyből egy dobozzal, azaz hat üveggel vett az italból. – Annyira kedvezményes volt az ára, hogy szinte ingyen adták. Nem lesz nagy buli.– Végiglátogatom az egész családot, vettem eleget, hogy jusson mindenkinek. Átolvastam a palackok feliratát, és ez ígérte a nekem tetsző ízt – indokolta döntését Rácz Lajos.Blanka és András házibulira készülnek. Kosarukban több üveg bor, pezsgő és jelentős mennyiségű sör sorakozott. – Az ár és a minőség is fontos – tanakodtak hosszasan a pezsgőspolcok előtt. Végül öt üveg édes BB pezsgőt vettek. Kellett az ital: tizenketten lesznek a mai buliban.Virsliből is hatalmas a kínálat, de nem minden az, aminek látszik. Hogy mit lehet virslinek nevezni, azt a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza. Az első és legfontosabb kritérium, hogy a virsli hústartalma nem lehet kevesebb mint 51 százalék. Ezért ha baromfipálcika, orsli, vagy rudacska elnevezéssel találkozunk, legyünk tisztában azzal, nincs bennük elég hús.Alaposan áttanulmányozta a bezacskózott virsli címkéjét Farkas Dezsőné és férje. – Az ár mellett a hústartalom is szempont, de a legfontosabb, hogy sertéshúsból legyen. Sokan vagyunk, legalább tíz embernek kell, hogy jusson – tették kosarukba végül a majdnem kétkilós zacskót.– Ha öt kezünk lenne, az is kevés lenne. A juhbelest és a Pick-virslit viszik a legjobban, utóbbi annyira népszerű, hogy már el is fogyott – mondta az egyik eladó. Németh Etelka is itt állt sorba férjével. Ők egy kilót vásároltak a juhbeles virsliből. Mint az asszony fogalmazott, ők erre esküsznek, évek óta csak ezt eszik.Kapós még a malac grillázsból készült változata is, amit több méretben kínálnak az A Cappella cukrászdában. A különböző névre keresztelt grillázsmalacokból a 650 grammos Dönci 3930, a 340 grammos Bendegúz 2880, a 330 grammos Cézár 2800, a 200 grammos kicsi E.T. pedig 1790 forintba kerül.