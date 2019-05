Négyen kaptak Vedres-díjat a kamarában - Árvízről és újjáépítésről Szegeden

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartott építési konferencián a nagy árvíz, vagyis a múlt mellett szóba került a mai árvízvédelem, de a következő évek szegedi fejlesztéseivel is foglalkoztak. Az újjáépítést támogató országok képviselői külön is köszöntötték a konferenciát, így Karsai Krisztina, az Osztrák, Pál József, az Olasz és Eric Blin, a Francia Köztársaság tiszteletbeli konzulja.Az építőipari aktualitásokról is szó esett, melyekről Füleky Zsolt helyettes államtitkár számolt be. Az eseményhez kapcsolódóan egy kiállítás is megnyílt, amely Lauscher Lipót, Szeged árvízi fotográfusának képeit mutatja be.Átadták a Vedres István-díjakat is, az egykori szegedi városi főmérnökről elnevezett elismerést ezúttal négyen vehették át a díjat alapítóktól. Balogh Tünde okleveles építészmérnök az elmúlt 35 évben a Dél-Alföld közel 30 városának és községének készítette rendezési és szabályozási tervét. Sikeresen vett részt országos és helyi tervpályázatokon, így például Hódmezővásárhelyen a Szent István tér, Szolnokon és Békéscsabán a városközpont fejlesztésében.Kocsis András Balázs tervezőként 2008 és 2012 között Angliában alkotott, részt vett a Tottenham Hotspur 65 ezres londoni stadionja, valamint az Abu-Dzabiban épült Capital Plaza felhőkarcoló tervezésében. Csapatával dolgozott a Ferencvárosi Labdarúgó Stadionon, a Puskás Ferenc Stadionon és a Duna Arénán is.Szőllősi Béla számos szegedi, a város képét meghatározó programban vett részt. Köze volt az Európa Nostra-díjas belvárosi palotasor felújításához éppen úgy, mint a panelrekonstrukciós programhoz. Emellett dolgozott az evezős és kajak-kenu olimpiai felkészülési központ kialakításán, a Lombard Rt. irodaházán is.Vesmásné Zákányi Ildikó műemléki munkái között szerepel az ópusztaszeri Szermonostor gyógynövényháza és kertje, a szegedi Móra Ferenc Múzeum rekonstrukciója. Dolgozott a Dugonics tér rendezésén, valamint az Újszeged, Odessza városrész rehabilitációján is – zsűritagként vett részt a Széchenyi téri országos tervpályázat munkájában.