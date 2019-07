Nehéz elviselni a folyamatos fúrást - Új kutat fúr Móravároson a MOL

Fúrótorony. Minden liter olajat kiaknáz a MOL. Ezúttal ismét Móravároson keresik az újabb lelőhelyet. Fotó: Török János

A fúrási munkák óhatatlanul zajjal jártak, olvasóink pedig rendre hangot adnak nemtetszésüknek. A MOL legújabb beruházása Móravároson, a Napfény bevásárlóközpont mögött, a Vadasparknál szerencsére csak néhány családi házhoz van olyan közel, hogy zavaró lehet a zajhatás. A beruházással kapcsolatban megkérdeztük a társaságot, hogy új kutat fúrnak, vagy egy meglévő korábbit újítanak fel? Milyen mélyre mennek le, és várhatóan meddig tart a munka? Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ki a MOL alvállalkozója és a nem túl intenzív beépítettségnél szükség van-e zajvédő falra?– A MOL új kutat fúr, amelynek célja, hogy egy új szénhidrogén-teleprészt állítson termelésbe – válaszolta kérdésünkre a társaság. A fúrás 525 méterig függőleges, utána úgynevezett irányított ferde fúrással mélyül és 1950 méter kitéréssel 2685 méteres mélységben éri el a végcélt – a teljes hossz így 3485 méter. Megtudtuk, maga a fúrás három hétig tart, ez után következik a kútkiképzés és teszt, körülbelül további két hétig. A munkát a MOL megbízásából a Rotary Fúrási Zrt. végzi, csakúgy mint több korábbi szegedi helyszínen. – A környezet zavarásának csökkentése érdekében itt is építettünk zajvédő falat – hangsúlyozták.A MOL legutóbbi nagyobb munkája idén májusban, az Algyői út mellett, a Kastélykert Fogadónál volt, nem új kutat fúrtak, hanem egy 27 éve meglévőt újítottak fel. A munka során 2400 méter mélységig mentek le, zajvédő falra lényegében nem volt szükségük, és nem is érkezett az ügyben olvasói panasz.Annál több panasz érkezett viszont tavaly ősszel a Lidl mellett zajló munkálatokra Móravároson. Érdekes, hogy olvasóink csak a második kút fúrásánál veszítették el türelmüket. A mély frekvencia és a becsukott ablakoknál is érzékelhető rezgés idegesítő volt, a generátor hangját még elviselték, a folyamatos fúrásét nehezebben. A MOL akkor lapunknak elismerte, nagyobb volt a berendezés energiaigénye, ez lehetett az eltérő hang- és rezgéshatás oka. Ott meglévő kútjai mellett fúrt egy újat a társaság, s mi­­után annak tesztje eredményes volt, kevéssel arrébb vitték az óriási tornyot.