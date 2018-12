Nem a gyerekek kezdik - Hatalmas siker az év utolsó bemutatója: a Valahol Európában

Káosz, összevisszaság, összedőlő épületek, s bombák hangja – a gyerekek, akik most élettel töltik meg a Szegedi Nemzeti Színház színpadát, nem tapasztaltak hasonlókat, mégis hibátlanul helytálltak a musicalben. Az 1995-ös bemutatója óta a Valahol Európában mindig jó választás.Szőcs Artur egy összeszedett produkciót kreált, rengeteg megható, váratlan megoldással. Édes-bájos, néhány hatásvadász elemmel, mégis érdekes, olykor riasztóan kegyetlen, torokszorító. Aktuális, hiszen valahol most is bombák robbannak, füst van és tűz. Itt ezek effektek, de beszélnek helyettük a szavak és a gyerekek. Azok, akik elszenvedik a felnőttek gyarlóságait. Remekül kiáll a gyűlölet és a keserűség ellen a produkció, a szeretet erejével. Minden primitív indulatot viszont nem lehet megfékezni, bármennyire is próbálkoznak az egyszerű emberek. Azonban el kell kezdeni.A szívbemarkoló dalok mit sem érnének remek színészek nélkül. Pálfi Zoltán zseniálisan énekelte a címadó slágert. Külön súlya van mondandójának, miszerint: A gyűlölet végre a múltra marad. S bárcsak úgy lenne. Pálfi Zoltán kiváló reményvesztett művész, s különösen bájos a gyerekek között, ahogy végre őt is elbűvölik a kedvességükkel. A darab vitathatatlanul kardinális pontja lett, mikor közösen énekelnek. „Ami fontos, az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki másmilyen" – énekelte és jelelte a gyerekekkel, akiknek fele a meghatott közönséget ölelgette a nézőtéren, miközben becsatlakozott a színház énekkara is. Viszont nem csak ő okozott libabőrt. Ágoston Katalin végre hallatta énekhangját. Remek választás Suhanc szerepére. Talánjával belopta magát a szívekbe, s Hosszúval közös duettjében is remekelt, bár utóbbi kissé negédesre sikeredett. Viszont kellően ellensúlyozzák később, így nem érződik kellemetlenül soknak. A Hosszút alakító Rusznák András a darab vége felé teljesedett ki igazán. Nem tűnik feltétlenül egy javítóintézetből jött gyermeknek, de mikor a miértekre keresi a választ dalában, jól átadja a megtört, sérülékeny, bár már felnőni kényszerült gyereket. Ficsúrral – Rétfalvi Tamással – és azt akasztani kívánkozó Csóróval – Ferenc Nándor – pazar triót alkotnak. Rétfalvi remek macska-egér táncot lejtett egyébként a leventeoktatóval kisestélyiben művésznőként, de kellettek ezek a vidám percek, mint egy falat kenyér.A humor különösen fontos elem az előadásban. Mindig rácsodálkoztatják a nézőt, milyen nemes egyszerűséggel, őszintén gondolkodnak a gyerekek. A kis Professzort alakító Vály Boldizsár – „orevorá, öcsém"– és Pötyi, Szügyi Boglárka talpraesett és aranyos. Vajda Vince, vagyis a kis Kuksi vagány, eleven, s nem ok nélkül mondta: nagyon szomorú a halála. Szőcs Artur Árvai György monumentális, romos, dupla díszletével remek megoldást talált a két gyerekszereplő halálának bemutatására, hogy hogyan is mennek a mennybe, ahol már nem kell várni a holnapot. Az utolsó, monumentális jelenetben Borovics Tamás–Gömöri Krisztián jól bevált párosát alkalmazták. Borovics a hatalomtól elvakult agresszort mutatja meg, akinek remek ellenpontja a Tanító, Gömöri, kezében a már haldokló Kuksival. Ahogy végül a fiú elbúcsúzik tőlük, s Éva énekel. Vadul, dühösen, Kuksi szavaira emlékezve – Nem szabad félni. Lent Koczka Ferenc dirigált, minden zsebkendő előkerült, s a nézők végül nem tudták elégszer visszatapsolni a csapatot.