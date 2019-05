Nem fogja elhinni, hova rejtették a csempészcigit

Az autóbusz sofőrje és az utasok úgy nyilatkoztak, hogy bejelenteni való árut nem visznek magukkal. - írja a NAV



A pénzügyőrök a nyilatkozatokat elfogadták, de kockázatelemzés alapján a csomagok tüzetes ellenőrzés mellett döntöttek. Az egyik utas poggyászából, párnahuzatokba rejtve 170 doboz, míg egy másik utas bőröndjének lerekesztett részéből és kézi táskájából 93 doboz adózatlan cigaretta került elő.



Fennakadt az ellenőrzésen annak a szerb autónak a sofőrje is, aki a pénzügyőrök kérdésére szintén nem jelentett be semmit. A jármű átvizsgálásakor azonban az üzemanyagtank, a küszöbök, a lökhárítók, valamint az alváz átalakított rekeszeiből, összesen 1 870 doboz adózatlan cigarettát pakoltak ki a pénzügyőrök.



A hárommillió forint értékű cigarettaszállítmányokat a pénzügyőrök lefoglalták, a két ügyben költségvetési csalás miatt tett feljelentés mellett megközelítőleg hatmillió forint bírságot is kiszabtak.