Nem fogja elhinni, miben csempésztek cigit és dohányt Röszkénél

A szerb sofőr úgy nyilatkozott, hogy bejelenteni való árut nem visz magával. A pénzügyőrök a nyilatkozatot elfogadták, de kockázatelemzés alapján a jármű tüzetes ellenőrzés mellett döntöttek. A tételes vizsgálaton, a gépkocsi házilag átalakított taposórekeszeiből és az ülések alatti részekből, összesen 1895 doboz különböző márkájú adózatlan cigaretta került elő, amit a sofőr magáénak vallott.



Fennakadt az ellenőrzésen annak a német autónak a magyar sofőrje és utasa is, akik a pénzügyőrök kérdésére 40-40 szál cigarettát jelentettek be. A jármű és a csomagok átvizsgálásakor azonban a kézitáskákból, ruhadarabok közé rejtve, valamint a hátsó ülésen heverő két párnahuzatból összesen 5200 gramm fogyasztási dohányt pakoltak ki a pénzügyőrök. Az elrejtett füstölni valót a sofőr magáénak vallott.



A 2,5 millió forint értékű cigaretta és több százezer forint értékű dohányszállítmányt a pénzügyőrök lefoglalták, a két ügyben költségvetési csalás miatt tett feljelentés mellett összesen 5,5 millió forint bírságot is kiszabtak. A német autó magyar sofőrje a ráeső,megközelítőleg félmillió forintos bírságot a helyszínen megfizette.