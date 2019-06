Nem fogott ki a Tisza a szervezőkön, jól sikerült az idei Deja Vu is

Azt, hogy összesen mennyien vol­tak még pontosan nem tud­ni, de pénteken és szombaton telt ház volt, és vasárnap is majdnem tele lett a Dorozsmai úti, egykori Postás-sporttelep, ahol az idén tartották a Deja Vu fesztivált – mondta a Délmagyarországnak a rendezvény programmenedzsere. Kisházi Sándor szerint azt már azért látják, hogy a mostani volt minden idők leglátogatottabb fesztiválja. A progammenedzser emlékeztetett, hogy az áradó Tisza miatt kellett elköltözniük a Partfürdőről, amire összesen három napjuk volt.Az új helyszín a látogatóknak is tetszett, ez talán a nézőszámból is látszik, de nagyon sok po­­zitív visszajelzést is kaptunk – tette hozzá Kisházi Sándor, aki szerint ez annak ellenére volt így, hogy a két helyszínt nem le­­het összehasonlítani.A teljesség igénye nélkül fel­lépett a hétvégén a legendás Eiffel 65, amely az egyik Vasember-filmhez is adta a zenéjét, valamint a 2 Unlimited, az East 17 és a Brooklyn Bounce.