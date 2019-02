Nem kell tartaniuk a Brexittől a magyaroknak

Tom Whitehead fontosnak tartja az együttműködést a Brexit után is. Fotó: Karnok Csaba

– Körülbelül 300 ezer magyar állampolgár – köztük sok Csongrád megyei – él az Egyesült Királyságban, ezért is fontos számunkra, hogy tájékoztassuk az itt élőket, mi lesz az Unióból való kilépésünk után. Bár megegyezés még nem született erről, elmondhatom, a brit kormány törekszik a megállapodásra az Európai Unióval– mondta lapunknak Tom Whitehead, az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének első titkára, aki a napokban járt Szegeden. A rendezvényen a szegedi közélet szereplőit tájékoztatták a Brexit – azaz a brit kilépés – lehetséges hatásairól, következményeiről. Mint ismert, a 2016 nyarán tartott népszavazáson a britek 52 százaléka úgy döntött, kilépnek az Európai Unióból. Egy évvel később megkezdődtek a tárgyalások az Európai Bizottsággal ennek legfontosabb feltételeiről. Nagy-Britannia uniós tagsága idén március 28-án szűnhet meg.Az eseményre a kormányhivatal, a helyi és megyei önkormányzat képviselői, vállalkozók, valamint a kultúra és a helyi sportélet szereplői kaptak meghívást. – Nagyon sok kérdés merült fel a kilépés körüli bizonytalanságokkal kapcsolatban. Például az, hogy az Egyesült Királyság és Szeged hogyan fog a jövőben együttműködni. A Szegedi Tudományegyetem képviselőit különösen érdekelte, hogyan tudnak együttműködni a brit intézményekkel kutatási célokból. Én azt válaszoltam, hogy törekszünk a megegyezésre az Unióval. Az biztos, ha nem születik megegyezés, a brit kormány akkor is szeretne részt venni olyan európai programokban, mint az Erasmus – hangsúlyozta a diplomata.Az ösztöndíjprogramról Tom Whitehead elmondta, 2020-ig marad a mostani rendszer. Ha nem tudnak megállapodni az Európai Bizottsággal az Erasmus kapcsán, a brit kormány akkor is szeretne fogadni diákokat a világból. Hozzátette, úgy tudja, egyre több magyar diák választja az Egyesült Királyságot, amely Németország után a második legnépszerűbb célpont. A szigetország nem csak a diákok körében népszerű, sok magyar él kint. Az ő helyzetükben semmi sem fog változni – tudtuk meg Whiteheadtől. Azt mondta, megállapodás hiányában vállalják az uniós állampolgárok jogainak védelmét.– Nagyon örülünk annak, hogy a magyar kormány vállalta: akkor is biztosítja a Magyarországon élő brit állampolgárok eddig is meglévő jogait, ha nem születik megállapodás – hangsúlyozta az első titkár. A magyar–brit üzleti viszony kapcsán elmondta, befektetéseik 50 ezer munkahelyet adnak Magyarországon, kiemelve a Tescót mint a legnagyobb magyarországi brit befektetőt.– Arra nem számítunk, hogy ebben változás lenne. Persze meg kell oldanunk a kereskedelmi kapcsolatok kérdéseit. Kilépünk a belső piacról, a vámunióból, de a brit kormányzat megállapodásorientált, és a legszorosabb gazdasági kapcsolatra törekszik az EU tagállamaival – összegezte Tom Whitehead.