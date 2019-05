Nem kímélt semmit a tűz - Ideiglenes IKV-s lakást kapott a négygyermekes család

Húsvéthétfő délutánján tűz ütött ki egy petőfitelepi lakóház udvarán, a Pápai utcában. Kigyulladt az összehordott szemét, két melléképület, a főépület tetőszerkezete is szinte teljesen leégett. A tűzoltók is oltották a lángokat, két gázpalackot időben ki tudtak hozni a házból. Néhány sérültet a mentőknek kellett ellátni, az esetek nem voltak súlyosak.Asztalosné Zsiga Erikával a leégett tetőszerkezetű háznál találkoztunk, már a telefonban mondta, hogy ott lesz a „gyújtogató" is, mert beszélniük kell a katasztrófavédelem szakemberével. De nemcsak ketten érkeztek, ott volt mind a négy gyerek. Ádám, a legkisebb ősszel kezdi az iskolát a Bárcziban, ahová nővére, a most másodikos Petra is jár, aki nagyon szeret olvasni, főleg meséket. Flóra negyedikes, ő a közeli, főtéri Petőfi Sándor általános iskolába jár, és a rajz a kedvenc tárgya. Gergő hetedikes ugyanitt, és még nem tudja, mi lesz, ha nagy lesz, de a szakácsszakma tetszik neki.Családtagnak számít még egy németjuhász, Kira és egy puli, Bundi is, ők maradtak a háznál, visszajárnak etetni őket. És van még vagy öt macska, azok jönnek-mennek, ezért nincs nevük. Az utcáról csak a megégett tetőszerkezet látszik, az udvaron nagyobb a pusztítás, két melléképület teljesen megsemmisült. A normál életvitel mellett termelődő szemét sokszorosa kapott lángra, lehangoló a látvány, használhatatlanra égett az összes bicikli.Egy szépen termő körtefa, alma és ringló is elpusztult a tűzben, a főépület lakhatatlanná vált. Belül látszik, hogy nemcsak a tetőt érte kár, összeolvadt a még mindig álló műfenyő, de hasonló sorsra jutott közel 100 magnókazetta és két tucat CD is, a lejátszóval együtt.A tűz kitörésekor az apuka és a két lány volt otthon, a fiúkat az édesanya Tömörkényre vitte locsolkodni. Az egyik lány rossz helyen „tüzeskedett" kartonpapírral, először próbálta eloltani a lángokat, és túl későn szólt az apjának. – Sajnos nincs semmilyen biztosításunk, ráadásul hitel is van a házon, szerencsére nem túl sok – mondja az édesanya, hozzátéve, szeretnék újjáépíteni a házat, mert jó volt itt lakni. Ehhez az is kell, hogy a statikus ennek zöld utat adjon. Erre elég kicsi az esély, különösen úgy, hogy a család havi bevétele mindent összeadva is csupán 175 ezer forint.– Szénási Róbert önkormányzati képviselő sokat segített, van tető a fejünk felett. Nem igazán tágas, de mindenkinek van saját ágya – mondja az anyuka, aki az utcabeliektől és a katasztrófavédőktől is kapott bútorokat.– Azután, hogy az első hír eljutott hozzám, két és fél óra múlva kulcsot kapott a család az önkormányzati lakáshoz, ami jó példája a gyors cselekvésnek és az összefogásnak – mondja az IKV elnök-vezérigazgatója, Kardos Kálmán. Ördögh István tűzoltó alezredes, a szegedi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője szólt, hogy leégett egy ház, el kellene helyezi a hatfős családot. – Húsvét hétfőjén jó néhány kollégám megszakította a locsolkodást, a családi ebédet, és az Alsó kikötő sor 16. szám alatt találtunk egy azonnal beköltözhető, másfél szobás, 37 négyzetméteres lakást – emlékszik vissza az igazgató, hozzátéve, az ilyen vis maior helyzetben nem vizsgálódnak, csak cselekszenek. Víz- és villanyszerelő szakemberre is szükség volt, hogy rövid időn belül alkalmassá váljon a lakhatásra, de megoldották. – Beszéltem a helyi képviselővel, a városvezetéssel is egyeztettem, mindenki rábólintott – mondja Kardos Kálmán, hozzátéve, maximum 5 évig élhet az ideiglenes lakásban a család, amelynek nagyon kedvező, csupán 7300 forintos a havi lakbére.