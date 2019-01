Nem lesz vizsgálat az egyetemen

– Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese egy január 11-i kerekasztal-beszélgetésen arra utalt, hogy az intézmény a legkiválóbb magyar és nemzetközi hallgatókat kívánja oktatni a legmagasabb színvonalon – olvasható Rovó László lapunkhoz eljuttatott közleményében. A dokumentum szerint az egyetem fejlesztése a kormány és a város támogatása, közös akarata nélkül nem valósulhat meg. – A jelenlegi kormányzat minden támogatást megad az egyetem céljainak eléréséhez. Debrecen és Győr példája azt is megmutatja, hogy ha egy város és egy egyetem összefog, akkor generációkon átívelő célokat tűzhetünk ki magunk elé és érhetjük el azokat – fogalmazott a rektor a közleményben. Hozzátette: a Szegedi Tudományegyetem vezetésének céljai ismertek, a régió legerősebb, Magyarország legjobb tudományegyetemévé kíván válni, amely a nemzetközi rangsorok első 2-300 helyezettje között szerepel, a célok eléréséhez szövetségeseket keresnek, a magyar kormányban partnerre találtak.



A rektor szerint Zakar Péter szavait szándékosan félreértelmezték és félremagyarázták, azok így váltak alaptalan politikai vádaskodássá. Rovó közölte: a rektorhelyettes semmi olyat nem állított, ami miatt indokolt lenne nyilvánosság előtti meghurcolása.



– A petíciózás és a nyílt levelezés módszere nem vezethet eredményre, az egyetem visszautasítja a megszégyenítést, azt, hogy kollégánkat pellengérre állítsák mondvacsinált politikai okokból – hangsúlyozta Rovó László. A rektor kijelenti azt is: az egyetem több mint 1800 oktatójából és kutatójából 67-en írták alá a petíciót. – Az ő figyelmüket ezúton is felhívom arra, hogy tartózkodjanak a politikai megnyilvánulásoktól, és az egyetemet érintő belső ügyekben közvetlenül hozzám forduljanak, ne a sajtón keresztül üzengessenek. Ahogyan eddig, úgy a jövőben sem engedjük, hogy a szegedi egyetemet bárki pártpolitizálásra használja fel. Az ügyet ezzel lezártnak tekintem – tette hozzá.