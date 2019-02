Nem menti meg a cégvezetőt a korlátolt felelősség - Új módszereket is használ behajtásra a NAV

Ifj. Maklári László: Minden adóforint számít. Fotó: Karnok Csaba

A szegedi NAV-székház. A hatóság új módszereket is bevet a tartozások behajtására. Fotó: Karnok Csaba

Nem elég elveszíteni a könyvelést

– A kft.-k gyakran szándékosan nem teljesítik adófizetési kötelezettségüket. Úgy gondolják, ha a társaság nem rendelkezik lefoglalható vagyontárggyal, ügyeit készpénzben intézi és a magánszemélyekre vonatkozó felelőssége korlátozott, akkor a NAV nem tudja behajtani az adótartozást – hívta fel a figyelmet elemzésében Orosz András, a magyar piac ötödik legnagyobb könyvvizsgálója, a MAZARS szakjogásza.A vezető tisztségviselő döntéseit a cég határozatainak kell tekinteni, így még az egyszemélyeseknél sem érvényesíthetnek igényt az egyetlen tag vagyonára, hiszen az „üzlet" a hitelező és a társaság között jött létre.– Más a helyzet, ha a cég fizetésképtelenné válik, és megkezdődik a felszámolása, ilyenkor a bíróság vizsgálhatja a megelőző időszakot. Ha a társaság vagyona csökkent, vagy meghiúsították a hitelezők követeléseinek kielégítését, bajban lehetnek az ügyvezetők – hangsúlyozza a jogász, hozzátéve, ha a képviselők felelősségét megállapítják, az ügyvezetők magánszemélyként is teljes vagyonukkal felelnek a cég tartozásaiért.Nagy a fluktuáció, több tízezer cég szűnik meg évente Magyarországon, jó részük felszámolás vagy kényszertörlés útján, ami azt jelenti, hogy vagyona nem elegendő a tartozások rendezésére. Természetesen a legjobb szándék ellenére is csődbe lehet menni, aminek oka egy kedvezőtlen piaci változás vagy jóhiszemű, de szerencsétlen üzleti döntés. Esetükben a nevében is korlátolt felelősségű társasági forma tényleges védelmet jelenthet, nem úgy, mint a rosszhiszemű tartozáshalmozók esetén. Utóbbiak a hátrahagyott kifizetetlen számláikkal a működő cégeknek is komoly gondot okoznak.– Ügyfeleink időnként megbíznak bennünket, hogy mérjük fel egy adós cég esetén a jelenlegi vagy korábbi tagok korlátolt felelősségének az áttörhetőségét, illetve a vezető tisztségviselők felelősségre vonhatóságát – mondja ifj. Maklári László szegedi ügyvéd. A társasági szakjogász hangsúlyozza, adótartozásnál a NAV is megnézi, talál-e fogást a tulajdonoson, a tisztségviselőn, a fizetésképtelenség megállapításától akár három évet is visszamegy.– Már korábban kidolgoztunk egy behajtási protokollt azon ügyfeleink számára, akik nem elégednek meg egy fizetési meghagyással vagy felszámolási eljárással, és az adós cég tagjai vagy ügyvezetői ellen is hajlandók akár perben is érvényesíteni az igényeiket – mondja a szakjogász.Természetesen a fizetésképtelenséggel fenyegetett társaság számára is lehet tanácsot adni, hogy jogszerűen járjanak el, és ne kelljen felelősségre vonástól tartaniuk. Elsődleges a hitelezői érdekek védelme. A vezető tisztségviselőtől elvárható, hogy hívja össze és tájékoztassa a taggyűlést, javasoljon pótbefizetést, forrásbevonást. Mindezt annak érdekében, hogy a társaság átlendüljön a nehézségeken, illetve adott esetben csődvédelemről vagy a megszűnésről döntsenek – természetesen a hitelezők tájékoztatása mellett.A csődeljárás lehetőségével elsősorban nagyobb, komolyabb cégek élnek a fizetésképtelenségtől fenyegetve, ám kevés a sikeres csődegyezség, ezt ugyanis nem igazán támogatják a biztosítékkal rendelkező bankok. A követelések érvényesíthetőségénél fontos a jó-, illetve rosszhiszeműség. Szempont a tartósan rossz üzletpolitika vizsgálata, nézni kell a kétes követelések elismerését, az ellenérték nélküli kötelezettségvállalásokat, a tagi kölcsönök, a házi pénztár alakulását, a tevékenység és a tulajdonosi kör változását, valamint a fedezet sorsát – sorolja a szegedi szakjogász.– Sokan azt gondolják, hogy a cégiratok, könyvelési anyagok rendőrségi jegyzőkönyvvel alátámasztott eltűnésével elkerülhető a személyes helytállás. Erre azonban nem biztatnék senkit. A bizonyítási teher megfordulhat, így iratanyag hiányában pont a kimentés lehetőségétől fosztja meg magát az adott személy – hangsúlyozza ifj. Maklári László, hozzátéve, a jogrendszer a hitelezők oldalán áll.