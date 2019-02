Nem most vizesedett át a Hősök kapuja

Mint arról lapunkban többször beszámoltunk , vizesedés nyomai láthatók a szegedi Hősök kapuján. A problémára Sándor János András, a Szegedet Építő Polgárok Egyesület elnöke hívta fel figyelmünket, és aggodalmát fejezte ki, hogy a belső íven lévő Aba-Novák-freskó is megrongálódik, hiszen azon már most is láthatók a lefolyt víz nyomai.A Szegedi Tudományegyetem sajtóosztálya tegnap arról tájékoztatta lapunkat, hogy a műszaki igazgatóság teljesen átvizsgálta az érintett területet, és jelenleg nincs szó beázásról vagy szivárgásról. A falon látható károsodás egy régebbi probléma eredménye. A szegedi önkormányzat is reagált megkeresésünkre. A polgármesteri hivatal azt közölte, felvették a kapcsolatot az egyetemmel, és tájékoztatást kértek az épületről. Amennyiben szükséges, Szeged városa minden segítséget megad a különleges műemlék megóvása érdekében.