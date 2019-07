Nem okoz semmilyen gondot a rendőrhiány Szegeden

Rendőravatás a Széchenyi téren. Archív fotó: Segesvári Csaba

A megyeszékhelyek háromnegyedében, tizennégy városban kevesebb járőr, járőrvezető és jár­­őrparancsnok dolgozik, mint kellene – derült ki azokból a válaszokból, amelyeket a 24.hu közérdekű adatigénylésére adtak a megyei rendőr-főkapitányok. Ilyen Szeged is. A megyeszékhelyen öt éve 133 státusz volt még, ma 121 van, de csak 101 járőr látja el a feladatot, vagyis majdnem ne­­gyedével csökkent a számuk. Kaposváron sem jobb a helyzet, ott 19 státusz nincs betöltve, és már csak 77 járőr van, miközben öt éve még 102 státusz volt a főkapitányságon. Zalaegerszegen ugyan csak négy álláshely nincs betöltve, de ez úgy lehetséges, hogy öt év alatt 93-ról 74-re csökkent a státuszok száma.Kecskeméten, Békéscsabán és Debrecenben viszont nőtt a státuszok és a betöltött állások száma is: Bács-Kiskun megye székhelyén kettővel, Békés leg­­nagyobb városában hattal több a járőr, mint 2014-ben. Debrecenben pedig kilenccel. Szombathelyen ez idő alatt 103-ról 116-ra, Győrben 111-ről 125-re nőtt a járőrök száma, igaz, Győrben a státuszok számát ennél is nagyobb ütemben emelték, most 141 álláshely van, vagyis 16 betöltetlen. Szekszárdon viszont különös a helyzet: a 61 meglévő státuszra 81 járőr jut.Megkérdeztük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysá­got, hogy okoz-e gondot a jár­­őrhiány. Azt írták, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főka­pitányság szolgálati feladatait megfelelő számú rendőrrel teljesíti. A főkapitányság munkáját folyamatosan támogatja a Készenléti Rendőrség állománya is, tehát nincs probléma.