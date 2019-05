Nem segít a borfeszt a megyei pincészeteknek: a vándorserleget nyert csongrádi vörös készítője csak kóstolni jön

Magyarország legnagyobb borfesztiválján részt venni presztízskérdés – legalábbis a nagyobbak számára.

Fotó: Kuklis István

Felesége révén szegedi polgárnak számít Balla Géza, a 2018-as év bortermelője címmel kitüntetett borász, így számára a 25. Szegedi Borfesztivál már hazai pálya. Ültetvénye, pincészete azonban Arad megyében van. Akik Csongrád megyében gazdálkodnak, és kiállítói is a fesztiválnak: az ásotthalmi Tóth Pincészet, a szeged-kiskundorozsmai Ujvári Pincészet, a csongrádi Ungerbauer Családi Borpince és a klárafalvi Kontyos Borház. Azok között, akik ugyanilyen ismertek, de most nincsenek itt, néhányan korábban kiállítottak, így a csongrád-bokrosi Gulyás Ferenc is: – Ott voltam a kezdeteknél, nagyon szép rendezvény lett belőle, de két problémám is van vele.Az egyik problémám, hogy kiállítóként drága részt venni rajta, és nagyon megterhelő. Bokros Szegedtől 70 kilométerre van, mire hazaérek, és kipihenném magam, jöhetek vissza, és ezt tíz napig nem lehet bírni. Azzal pedig még többe kerül, ha erre a kilenc éjszakára Szegeden alszom – mondta Gulyás Ferenc.– Egy fenékkel csak egy lovat lehet megülni – mondja a csongrádi Bodor László is.– Ez az időszak a tavaszi csúcsmunkáké a szőlőben, a pincében és a papírok körül. Úgy, hogy mindent én csinálok, lehetetlenség elmenni. Most még kóstolóként sem tudok részt venni. Úgy pedig nem biztos, hogy megéri, ha fogadok valakit. Mostanában nem veszünk részt rajta, de valamikor el kell majd kezdeni.– Sokba kerül kiállítóként jelen lenni, és nem biztos, hogy az eladott bor árával megtérül a részvétel. A rendezvény marketingértéke pedig számunkra kérdéses: odajön a vendég, megkóstolja a bort, aztán megkérdezi, év közben hol lehet ebből venni. Azt mondhatjuk, hogy Szegeden nemigen, mert az áruházakban nem árulnak csongrádi borokat – említett egy újabb szempontot Pusztai Csaba, a Csongrádi Hegyközség elnöke.A Szent Vince Borrend tisztségviselőjeként jelen volt a megnyitón Bodor Martin, aki a közelmúltban a három dél-alföldi borvidéket összefogó Duna Borrégió versenyén elnyerte italával a legjobb vörösbornak járó vándorserleget. – Régebben, amikor édesapám cége működött, itt voltunk hat éven át, és szeretnék én is itt lenni pár éven belül – mondta a fiatal csongrádi borász. – Addig még erősödni kell, készletekben is. Ez most Magyarország legnagyobb ilyen fesztiválja, a nagy borászatoknak ezért presztízskérdés a részvétel. Jövök a napokban én is, látogatóként, de nem szórakozni, hanem dolgozni.