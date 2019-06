Nem véletlenül a legkeresettebb szolgáltatás az európai kártya

– Naponta több mint száz nemzetközi egészségbiztosítási kártyát adunk ki. A nyár közeledtével ez a legkeresettebb a társadalombiztosítási szolgáltatások között– mondta el Pintér Tamásné, a megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának vezetője. A kártyát a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal állítja ki, személyi igazolvány, lakcím- és tajkártya felmutatása ellenében.



Szilviáék Horvátországba készülnek, két gyermekének és magának intézte a plasztikkártyát, esetükben alig tíz percet vett igénybe az egész folyamat. Az ügyintézőtől megtudtuk: bár a kártya kiállítása ingyenes, nem alanyi jogon jár, biztosítási jogviszony szükséges hozzá. Az európai egészségbiztosítási kártya fontos kelléke a biztonságos nyaralásnak, hiszen akik kiváltják, az EU valamennyi tagállamában, továbbá Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában és Svájcban is igénybe vehetik az ottani állami egészségügyi ellátást. Mivel eltérő az egyes országok egészségügyi rendszere, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások, amelyek Magyarországon ingyenesek, csak költségtérítéssel vehetőek igénybe.



Július elsejétől minden kormányablakban már a helyszínen kiállítják a kártyát – hívta fel a figyelmet Pintér Tamásné. Megtudtuk: a főosztálynál a születéstől egészen a nyugdíjazásig rengeteg ügyet intézhetünk. Pluszszolgáltatásként a nyugdíjkorhatár elérése előtt egy évvel a hivatal kiértesíti az ügyfeleket a biztosítási jogviszonyukról, keresetükről, nők esetén a jogosultsági időről.



Nagy az ügyfélforgalom a lakáscélú állami támogatások igénylése kapcsán, idén januártól május végéig 777-en keresték fel emiatt az ügyfélszolgálatot. Megnőtt azok száma is, akik külföldről települnek haza. Ők legtöbbször a társadalombiztosításukat intézik, ehhez szükséges, hogy a külföldi biztosító által kiállított nyomtatványt magukkal hozzák. – A Csongrád Megyei Kormányhivatal havonta átlagosan 1,4 milliárd forintnyi ellátást utal közel 55 ezer jogosultnak. Mivel nagyon széles az ügykör, és az érintettek nem is mindig vannak tisztában azzal, hogy milyen ellátásra jogosultak, fontos, hogy minél elérhetőbbek legyünk számukra, így a megyei kormányablakokban hetente akár többször elérhetőek munkatársaink – jegyezte meg.