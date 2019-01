Német nyelvről franciára váltott Balog Bertalan: színész vagy pólós is szívesen lenne a Valahol Európában Professzora

– Anyukám szúrta ki, hogy lehet jelentkezni színésznek. Én pedig szeretem a színházat, előadásokra is szoktunk járni – meséli. – Szerencsére az iskolám és a csapatom is rugalmasan kezelte a dolgot, hogy első lett ősszel a színház.

Vízilabdában is ügyeskedik a Valahol Európában Professzora. Fotó: Kuklis István

– Azt a jelenetet az utolsó héten kezdtük el gyakorolni – emlékszik vissza mosolyogva. – Bezárnak egy szekrénybe, ahonnan ki kell törnöm a megfelelő végszóra. Csak azért nehéz, mert felnőttek között kell kikúsznom, és nekik az oldalukig, ha felérek. Szeretem ezt a részt is, de a Gyerekjáték című dal is nagyon jó.

Hamarosan ismét színpadra lép a 11 éves Balog Bertalan a Szegedi Nemzeti Színházban. Már a szabadtéri Carmenjében is énekelt, azt is nagyon élvezte.Most ötödikes, mintegy öt éve vízilabdázik, többnyire védekező játékos. Néhány edzést kihagyott ugyan az idényben az esti próbák miatt, de a meccseken részt vett, csapata pedig végig támogatta. Többen meg is nézték, hogyan alakítja a kis, szemüveges okostojást a musicalben. Ő maga sem számított arra, hogy állva fognak tapsolni az előadások végén.– Nagyon örültem, hogy ennyire tetszett mindenkinek a produkció, nem számítottam rá. Hallottam persze a darabról a válogatás előtt.Többeknek nehéz volt megtanulni jelelni A zene az kell című dalt. Kérdezték is Bertalant színésztársai az elején: te miért nem gyakorlod? Mert amíg a többiek Simon Péter villájában vannak, addig őt épp a faluban vallatják.Amíg a többieknek jelelni volt nehéz megtanulni, neki inkább a koreográfiát. – Nem vagyok táncos alkat, de csak sikerült. Néha magam is gyakoroltam, de annyi próbánk volt, hogy azért annyi plusz- időre nem volt szükségem.Az eredeti darabban francia szöveget is mond a Professzor, a rendező viszont itt kicserélte németre. Október végéig úgy is gyakorolta be Bertalan, ám akkor mégis visszaváltottak az eredeti koncepcióra. – Szerintem ez volt a legnagyobb változtatás a szövegkönyvben. Azért annyira sok idegen nyelvű szövegem nincs, de kellett egy hét, hogy megszokjam az újat.A gyerekek a színházban remekül összekovácsolódtak. Bertalannak három másik iskolatársa is szerepel a darabban, de mindenkivel megtalálta a közös nevezőt. – Ferencz Nándor és Károlyi Krisztián is nagyon szimpatikus – mondja a két Csórót alakító színészről. – Az összes felnőtt segített, tanácsot adtak például a hangsúlyozásban. Mondjuk Medveczky Balázs is. Szőcs Artur és Bodor Johanna eléggé maximalista. Szigorúak voltak, de ez imponált, mert mi is a legjobbat akartuk.A produkciót sokáig játsszák, viszont már csak ismétlőpróbát tartanak alkalmanként, így a tanulásra is több ideje lesz. Szerencsére nem volt gondja, be tudott pótolni mindent, egy tantárgya van még hátra, a természetismeret – magyarázza. – Élvezem csinálni, a bemutató után is jót buliztunk. Beszédet mondott a főigazgató, táncoltunk és tortáztunk. Nagy volt az ünneplés – emlékszik vissza.Felnőttként színész szeretne lenni. Négy éve zongorázik, és versmondó versenyekre is gyakran járt ezelőtt. Ha mégsem színész, akkor vízilabdázó vagy újságíró lesz.