Német vízumot szerzett volna a dóm gólyáinak - 140 éve született Móra Ferenc, akit egész Szeged szeretett

Tanárból újságíró

Saját pénzét adta ásatásokra

Móra Ferenc ásatáson. Fotó forrása: MEK/OSZK

Egész Szeged szerette és megsiratta

A Délmagyarország fejléce a nagy író halálhírével.

„Ha én valami múlt századbeli literátor lennék, azzal kezdeném az egészet, hogy 1879. július 19-én ragyogó üstökös jelent meg Kiskunfélegyháza fölött. De hát én csak amolyan gyalogjáró ember vagyok, éppen ezért egyszerűen bejelentem, hogy az említett napon nagy volt az öröm a Daru utcában, mert Móra Mártonnak a felesége, Juhász Anna egészséges fiúgyermeket szült, akit Ferenc névre kereszteltek." így írt Juhász Gyula annak idejénA Wikipédia szócikke írja: szegényparaszt családból származott, apja Móra Márton foltozó szűcslegény, majd szűcsmester, anyja Juhász Anna kenyérsütő asszony volt. Tanulmányait – a család szegénysége miatt – nehéz körülmények között végezte. Mégis eljutott odáig, hogy a budapesti egyetemen földrajz-természetrajz szakos tanári diplomát szerzett. Egy évig tanított csak segédtanárként a Vas vármegyei Felsőlövőn, onnan került Csongrád megyébe a szegedi Napló munkatársaként 1902-ben.Volt Mórának egy tizenöt évvel idősebb bátyja, Móra István, aki tanítónak ment, de közben költő, néprajztudós volt --, akinek verseit és cikkeit szívesen hozták a szegedi újságok. Nem volt igazán híres költő, de az alföldi városokban ismert és tisztelt irodalmi embernek számított. Biztatta és segítette tehetséges öccsét. A szócikk említ egy szegedi iskolát is, ahol Móra Ferencnek első kellemetlensége származott: nem írói, újságírói munkássága, hanem természettudományos érdeklődése "lett a veszte". "...igyekezett tanítani a korszerű természettudományt, csakhogy főigazgatója Darwint bűnözőnek és a darwinizmust bűnnek tekintette. És ha egy természetrajztanár a haladó természettudományról mert beszélni tanítványainak - annak nem volt többé helye az iskolában. Móra ez időben Szegeden tanított, ott kellett búcsút mondania az iskolának."Móra Ferenc volt városházi tudósító, Csipke aláírással írt a lap tárca-, glossza- és karcolatsorozatának. Nem telt el sok idő, és a lap vezető publicistájaként tartották számon Tömörkény István mellett. Tömörkény vezette a Somogyi-könyvtárat és a Városi Múzeumot, 1904-ben ott is munkát vállalt. Az Én Újságom című lapba több álnéven is írt 1905 és 1923 között, ekkor született például a Kincskereső kisködmön is, amint mind ismerünk általános iskolából, mint az egyik első kötelező olvasmányt. Több mint ezer írása született itt, és az 1920-as években kezdte írni regényeit - az első, a Hannibál feltámasztása csak halála után 15 évvel jelenhetett meg, akkor is cenzúrázva. Később film is készült belőle. Az 1927-es Ének a búzamezőkről című Móra-regényből is film készült.- a versek, mesék, regények, elbeszélések mellett régészeti témájú tanulmányokat is írt.1917-ben, Tömörkény István halála után a Somogyi-könyvtár és Városi Múzeum igazgatója lett, ahol korábban könyvtárosként, majd régészként is tevékenykedett. Ásatásokat végzett, 1908-ban a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett régészeti tanfolyamot is elvégezte. Első ásatására Tömörkény küldte el 1905-ben Röszkére, avar kori sírokat tártak fel. Még nem volt a múzeum igazgatója, amikor európai hírű kőkori telepet tárt fel a Torontál megyei Csókán, Szeged környékén pedig szinte minden korból fűződnek a nevéhez értékes leletek. 1924 után még saját vagyonából is finanszírozott ásatásokat, amikor a múzeum erre kapott pénzéből nem futotta volna. 1932-ben Szegeden díszdoktorrá avatták, s e jeles alkalomra átadta az Aranykoporsó című történelmi regény első példányát az egyetemnek.1913-ban a Szegedi Napló főszerkesztője lett. Polgári radikalizmusát nem nézte jó szemmel a hatalom, felségsértési pert is indítottak ellene, de a pert az első világháború kitörése végül félbeszakította. 1919. április 1-jén megjelent Memento című vezércikke miatt lemondott a Napló főszerkesztői tisztéről, de a lapnak haláláig munkatársa maradt. Írt tárcát a Világnak, a Magyar Hírlapnak, és a Délmagyarországban is rengeteg írása jelent meg sokféle sajtóműfajban -Meg mindenki más, aki szereti a gólyákat, "az Isten madarait". A Fogadalmi Templom tornyára ugyanis gólyapár fészkelt, és a kilakoltatás ellen Móra egy német példával tiltakozott, ahol éppenséggel szeretnének gólyát a templomra, de nem jön. Bár már a 20-as években is országosan népszerű újságíró volt, élete végéig ragaszkodott Szegedhez. Halála előtt egy héttel adta le lapunknak utolsó tárcáját. Hasnyálmirigyrákban szenvedett.A szegediek olyannyira szerették és ragaszkodtak hozzá, hogy amikor elterjedt betegségének híre, az utcákon is róla érdeklődtek egymástól. Folyamatosan csörgött a telefon a Délmagyarország szerkesztőségében és az író Boldogasszony sugárúti otthonában is. Amikor a városvezetés megtudta 1934. február 8-án délelőtt, hogy Móra Ferenc reggel elhunyt, fél órán keresztül szólt érte a városháza tornyában a harang. A mai Móra Ferenc Múzeum kupolatermében ravatalozták fel, több ezren búcsúztak tőle. A temetésén annyi ember vett részt, hogy a sajtó beszámolója szerint a tömeg, ami Mórát a temetőbe kísérte, ellepte a múzeum kocsifeljáróit, a közeli utcákat és a közúti hidat Viszonylag fiatalon, 55 évesen halt meg. Szegeden a múzeum mellett egyetemi kollégium is viseli a nevét.