Nemi erőszakkal is megvádolták az ásotthalmi gyilkost: az alkohol okozhatta a tragédiát - döbbenetes részletek

A meggyilkolt férfi szülei árultak el részleteket

Folyamatosan terrorizálta az albérlő

Az, hogy gyilkosság történt, csak a boncoláskor derült ki

Hat év hat hónap börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen múlt héten szerdán azt a férfit, aki egy pezsgősüveggel verte agyon a lakótársát Ásotthalmon még tavaly nyáron . Az ügyészség szerint az történt, hogy a férfiak június 1-jén szokásukhoz híven hajnal 3 óráig ittak, majd mindketten saját szobájukba mentek aludni. Egyikük azonban nem tudott elaludni, úgy gondolta, folytatja az italozást, és elhatározta, hogy felkelti társát, hogy ne kelljen egyedül innia. Átment a szobájába, ahol az alvó férfit kezénél és lábánál rángatta, hogy ébredjen fel. Mikor felébredt, félig felült az ágyában, de megpróbált visszafeküdni. Ezen a vádlott felidegesítette magát, és az ágy melletti szekrénysor polcáról levett egy pezsgősüveget, amellyel többször is fejbe verte lakótársát, majd a holttestét a tanya elé vonszolta.Az ügy azonban ennél lényegesen bonyolultabb és szomorúbb. Lapunknak a meggyilkolt férfi szülei és a holttest mellől a mentőkkel telefonon beszélő asszony árult el részleteket.– Ivott a mi fiunk is, sajnos rendszeresen, ezt nem is tagadjuk, de nem ezt érdemelte – mondta lapunknak a meggyilkolt férfi édesanyja és édesapja, akikkel üllési otthonukban beszélgettünk.Túri István és Túri Istvánné szerint a bajok akkor kezdődtek, amikor az ásotthalmi tanyán élő fiukat otthagyta az akkori élettársa. Ifjabb Túri István ezután fogadta be a házba későbbi gyilkosát, akivel a munkahelyén ismerkedett össze.A szülők szerint a lakótárs, akit egyébként az anyósa kitiltott korábbi otthonából, az ásotthalmi ingatlant is kiszemelte magának.– Úgy akarta, hogy ez a kis tanya az övé legyen. Addig fenyegette, amíg a fiunk be is jelentette állandó lakosnak. Persze egy fillért sem fizetett, pedig havi tízezer forintban állapodtak meg – tette hozzá az áldozat apja, aki azt is elmondta, hogy a fiát folyamatosan terrorizálta az albérlő, akivel minden este rengeteget ittak.– Ráadásul az is gyakran előfordult, hogy a férfi élettársa – akivel hat közös gyerekük van –, is a tanyán aludt – mondta már Túri Istvánné.A gyilkos egyébként Ásotthalom-szerte hírhedt ember. Többen is azt állították, hogy szinte mindenkibe belekötött, főleg, amikor ivott. És a szülők meg a szomszédasszony is azt mondta, hogy mindennap ivott, egészen a júniusi tragédiáig. Azt már a szomszédban élő nőtől tudtuk meg, hogy a tragikus éjszaka után a férfi korábbi élettársa talált rá a holttestre.– Bea rohant át hozzám, hogy segítsek, menjek át, mert baj van. Ő közben már telefonon a mentőkkel beszélt. Átvettem tőle a telefont, és a mentők azt kérték, hogy élesszem újra. A holttest azonban akkor már olyan állapotban volt, hogy hozzányúlni is alig mertem. Egész nap a tűző napon, a betonon feküdt, az ajtó előtt – mondta a szomszédasszony, aki azt kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Elmondta azt is: az, hogy gyilkosság történt, csak napokkal az eset után, a boncoláskor derült ki. Ekkor mentek ki a rendőrök, és elfogták a tettest. A szomszédasszony mondta el azt is, hogy a meggyilkolt férfin rendszeresen láttak verésből származó nyomokat.– Sokszor össze volt törve, rugdosva az arca is, de amikor kérdeztük, hogy ki bántotta, csak a fejét ingatta, nem mert mondani egy szót sem – tette hozzá.Közben azt is megtudtuk, hogy a gyilkos a saját élettársával, sőt a gyerekeivel is erőszakoskodott. A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tavaly januárban emelt vádat ellene nemi erőszak és gyermekbántalmazás miatt. Úgy tudjuk, hogy élettársát, a hat gyereke anyját vonszolta ki a tanya melletti erdőbe, ahol megverte és megerőszakolta. Egyik, fogyatékos kisgyermekét pedig a lábánál fogva csapta a lakás falának.