Nemzeti ételeket főztek szerbiai és magyar diákok

Belgrádból, Szabadkáról és Kikindáról érkeztek 10. évfolyamos diákok tegnap a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolájába, hogy együtt süssenek-főzzenek magyar társaikkal. Keveiné Mészáros Erika igazgató elmondta, a szerb iskolákkal sokéves kapcsolat fűzi össze az intézményt, több versenyen és szakmai napon is vendégeskedtek már náluk. – Ezt viszonozzuk ezzel a nappal, ahol a nemzetek konyháit ismerhetik meg a fiatalok.A szerbiai fiatalok csevapot, pljeskavicát, baconbe tekert májat, rablóhúst és sopszka salátát készítettek, a magyarok pedig az ebédre kínált halászlé után egyik díjnyertes ételüket, a vajas tésztába tekert tiroli–hansági–csongrádi szeletet készítették el az almás rétes és a fehércsokis mousse mellett.– Egész nap itt vagyunk, főzünk is, de nem fárasztó, hiszen szeretjük a szakmánkat, és élvezzük is, amikor gyakorolhatjuk – mondta a csevap gyúrása közben a szabadkai Zatkó Mónika. Hozzátette, amellett, hogy finom ételeket kóstol, még barátokat is szerez, nem mellesleg pedig felméri az iskolát, ahol akár még tovább is tanulhat.– Ma már minden alapanyag hozzáférhető a világ bármely pontján, így csak a nagyon jellegzetes ételek maradnak meg nemzeti ételeknek. Ezeket ismerhetik meg itt a fiatalok – beszélt a program jelentőségéről Milan Maletic, a kikindai közgazdasági és kereskedelmi iskola szakács szakoktatója. – És persze mi is tanulunk, például paprikás ételeket készíteni. Mi is használjuk a fűszerpaprikát, de be kell látni: a magyarok azok, akik ezt tökélyre fejlesztették.