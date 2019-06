Nemzeti összetartozás napja: kiállítással ünnepelt a kormányhivatal

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a szegedi Fodor József Kollégiummal közösen ünnepelte az összetartozás napját egy kiállításmegnyitóval, amely a Dél-Alföld, Bácska és Bánát hajdani területi egységére és etnikai sokszínűségére mutat rá. A multikulturalizmus évszázadai a Bácskában és Bánátban című tárlat megjárta már Brüsszelt, Temesvárt, Szabadkát, majd számos magyarországi, romániai és délvidéki városban is láthatta a közönség. 10 évvel ezelőtt készíttette Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő, hogy bemutassa Európának a régió történelmét, a ma már három országban elterülő vidék több évszázados életét, nemzetiségi változásait. A tárlat nem hallgatja el a trianoni tragédiát, amikor három részre szakították a szerves egységet képező területet.A megnyitón Juhász Tünde hangsúlyozta: fontosak közös értékeink és múltunk, ez a kiállítás is erősíti nemzetünk megtartó erejét, az anyaországi és a határon túli magyarok összetartozását. Zakar Péter történész, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese arra emlékeztetett, hogy 1945 után megpróbálták kitörölni a magyarok emlékezetéből, hogy a határainkon kívül is élnek magyar közösségek.

– Ez egy rendkívül pusztító örökség, hosszú és nehéz küzdelmet kellett azért folytatni, hogy találkozzunk a problémával. Ez a küzdelem már véget ért, épp ezért kötelességünk emlékeznünk arra, hogy határaink közelében jelentős számú magyar él

– fogalmazott a történész.



A 22 tablóból álló sorozat két hétig lesz látható a kormányhivatalban.