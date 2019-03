Nemzetközi ötletbörzét tartottak a szegedi egyetemen - galéria

Hetvenkét órás nemzetközi üzleti és innovációs ötletversenyt rendezett a Szegedi Tudományegyetem. Az Idea Challenge V4+Balkan nevet viselő eseményre 9 országból, köztük Boszniából és Macedóniából, sőt Nyugat-Afrikából is érkeztek egyetemisták, innovatív fiatalok. Mint Karmann Roland startup-koordinátortól megtudtuk, szerdán helyi cégeket látogattak meg a résztvevők, a LogMeln, az EPAM, az Antavo mellett jártak egyebek között az SZKT-nál is. Csütörtökön workshopokon vettek részt, munkájukat mindvégig mentorok segítették.Pénteken délelőtt kezdődött az „ötletroham" a Szent-Györgyi Albert Agórában: a csapatoknak egy percük volt meggyőzni az ítészeket, hogy az ötletük érdemes a kidolgozásra. Akik önállóan nem kerültek be a döntőbe, csatlakozhattak más, továbbjutó ötlettel rendelkező csapatokhoz, így igazán színes, nemzetközi asztaltársaságok alakultak ki.Délután minden csapat három percet kapott arra, hogy az immár kidolgozott ötletet bemutassa a szakmai zsűri előtt. Az angol nyelven zajló versenyen a diákok végig az innovatív ötletben felvetett probléma hatékony megoldására, az értékteremtésre, illetve a gyakorlati megvalósíthatóságra koncentráltak.