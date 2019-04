Népszerű a fogyasztóbarát lakáshitel

Segít a kalkulátor is



A hitelek iránt érdeklődőknek segítség a minositetthitel.hu oldal, ahol a forgalmazó pénzintézetek listáját is megtalálják. Ugyanitt elérhető egy online hitel-össze-hasonlító kalkulátor is, amelyből – az egyedi adatok megadása után – lekérdezhető, hogy adott napon milyen a bankok személyre szabott ajánlata. Pénteken a 10 millió forintos, 15 éves futamidejű, végig fix kamatozású hitelre öt bankét kaptuk meg, a THM 6,58 és 6,79 százalék között alakult.

Nemcsak árazásában kedvezőbb, gyorsabb, egyszerűbb és ügyfélbarát kiszolgálást ígér. A cél egyértelmű: az embereket a kockázatosabb, változó kamatozású lakáshitelek helyett a hosszabb időre rögzített, fix kamatozásúak felé terelni.A fogyasztóbarát hitelek fix kamatozásúak, a törlesztőrészletek 5-15 évig vagy akár a futamidő végéig változatlanok. Persze ember – és bankár – legyen a talpán, aki megmondja, milyen lesz a kamatkörnyezet 15-20 év múlva, cserébe azonban kiszámítható. Idén márciusig 344 milliárd forint minősített fogyasztóbarát lakáshitelt folyósítottak a pénzintézetek, és közel 30 ezer szerződést kötöttek. Az átlagos összeg 11,6 millió forint, a futamidő 17,4 év körül alakult.Az MNB információi szerint leginkább használt lakás és ház vásárlására fordították az emberek ezt a fajta lakáshitelt, a tipikus szerződők a harmincas éveikben járnak. A legnépszerűbbek az 5, illetve 10 éves időszakra rögzített kamatozású hitelek. Miután ezek költségei is alacsonyabbak, mint a hasonló piaciaké, az MNB számításai szerint a teljes futamidő alatt több százezer forint is megtakarítható.2019 elején egy 10 évre rögzített kamatozású szerződés átlagos teljes hiteldíjmutatója (THM) 5,3, az 5 évesnél 4,6 százalék volt. Az állami kamattámogatás mellett ez 3,6 százalékra csökkent. Az adatokon látszik, hogy az új hitelfelvevők a kiszámíthatóságot értékelik, 20-ból 19 ember mára az egy évnél hosszabb időszakra rögzített kamatozású lakáshitelt választja. Ez határozott javulás, másfél éve ez az arány csupán 50 százalék volt.