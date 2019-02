Népszerű az első házasok adókedvezménye

2015 óta havonta több ezer forinttal csökkenthetik adójukat a kormány döntése szerint azok, akik 2014. december 31. után kötöttek házasságot, és legalább az egyiküknek ez az első házassága. A korhatártól függetlenül igényelhető kedvezmény az esküvő hónapját követő hónaptól érvényesíthető 24 hónapon át, feltéve, hogy a házasság még fennáll. A kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti, összege jogosultsági hónaponként 33 ezer 335 forint, amely havi 5 ezer forint támogatást jelent a házaspároknak. Az érintettek eldönthetik, hogy melyik fél csökkenti adóját, de akár meg is oszthatják egymás között.



Ez a kedvezményes adózási forma Csongrád megyében is nagy népszerűségnek örvend, ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lapunkhoz eljuttatott beszámolójából kiderült, hogy már az induláskor, 2015-ben 868 fő élt a lehetőséggel, és együttesen 122 millió forinttal csökkentették adóalapjukat, ami 19,5 millió forint adómegtakarítást jelentett a házaspároknak. Ez a tendencia csak javult az utána következő időszakban, ugyanis 2016-ban 2024 fő csökkentette adóalapját 551 millió forint összegben, ami 82,6 millió forint nettó kedvezményt jelentett, míg 2017-ben már 3109 fő szerepeltette bevallásában a kedvezményt 820 millió forint összegben, aminek

eredményeképpen 123 millió forint maradt a házaspároknál. Azok a jogosultak se aggódjanak, akik elmulasztották az érvényesítést, ugyanis lehetőségük van személyijövedelemadó-bevallásuk önellenőrzésével adójukból utólag visszakérni. Egy nyilatkozattal kell jelezni az igényt a munkáltató felé, akár év közben is, de lehetőség van évente egy összegben a személyi jövedelemadó bevallásában kérni.



Az első házasok kedvezménye a családi kedvezménnyel együtt is igénybe vehető, ha házasságkötésekor a felek bármelyikének fennállt a családi kedvezményre való jogosultsága, vagy az a házasság alatti gyermekáldás miatt nyílt meg.