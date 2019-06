Néptánc mellett több hagyományt is ápolnak a tabános diákok

Szabóné Z. Nagy Diána néptáncpedagógus

Mivel ismerőseiken keresztül nagy már az érdeklődés iskolán kívülről is, a tervek szerint következő tanévben elindul egy-egy önálló felnőtt és gyermek tánccsoport, amelybe bárki jelentkezhet.

Egy egész tantermi falat beborítanak a Tabán Általános Iskolában azok az oklevelek, amelyeket az intézmény néptánccsoportjai szereztek az elmúlt években. A kupáknak már csak egy másik sarokban, egy vitrinben maradt hely. A négy csoport minden országos versenyen, amelyen elindul, arany, ezüst vagy bronz minősítést ér el, amely nagy eredmény a táncegyüttesek árnyékában, ugyanis iskolai keretek között működve minden sokkal nehezebb számukra.– Szerencsére a tankerület támogat bennünket: fizeti az utazásainkat, illetve a zenekari és ruhaköltséget. Mivel azonban mi nem tudunk pályázni úgy, ahogyan az egyesületek megtehetik, nagy kreativitásra van szükség ahhoz, hogy mindenünk meglegyen – mesélte Szabóné Z. Nagy Diána néptáncpedagógus.– A botokat például, amelyeket a táncokhoz használunk, szülők gyűjtötték erdőkben. A lányok kötényei turkálóból szerzett ruhák anyagának felhasználásával készültek, egy édesanya varrta meg mindegyiket. Más szülők pedig hímeznek, gyöngyöt fűznek, de ruhát keményíteni is kénytelenek voltak megtanulni.A pedagógus három éve dolgozik ezekkel gyerekekkel. Az iskolában ez az egyik választható művészeti ág, délutánonként mintegy 70 gyerek néptáncol. Itt azonban ez nem csak annyiból áll, hogy pár órán keresztül különböző koreográfiákat tanulnak.– Az iskolai tantárgyaik között szerepel folklórismeret, ettől függetlenül délutánonként velem is sok elméletet vesznek. Régen a gyerekek beleszülettek abba, hogy ismerték és ápolták hagyományaikat, ma már azonban erre tanítani kell őket – magyarázta Szabóné Z. Nagy Diána, aki kiemelten fontosnak tartja, hogy a diákok megismerjék a helyi értékeket is. Így a tabános tanulók amellett, hogy tisztában vannak azzal, hogy az ország különböző részein milyen táncok és viseletek jellemzők, sokat tudnak például a szegedi papucsról, a kékfestésről és a tápéi hagyományokról is. – A múltkor például mézeskalácsot rajzoltattam a gyerekekkel. Egyből kiderült, ki az, aki látott már ilyet, és az is, hogy ki nem járt még soha életében búcsúban.A négy tánccsoport bejutott az Örökség Fesztiválra is, a Pünkösdöt tehát Szentendrén töltik. A Tabánban egyébként a szülők olyannyira együtt élnek a néptánccal, hogy szeptemberben saját kezdő tánc­csoportjuk is alakult.