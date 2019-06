Néptáncosokkal telik meg Szeged július elején

Már ifjúsági csoportokat is fogad tavaly óta a Martin György Néptáncfesztivál. Idén immár 11. alkalommal rendezik meg az eseményt július 5. és 7. között. A tíz együttes legjobbjait jutalmazzák is.



– A szegedi néptáncfesztivál 1966 óta létezik. A '70-es években elterjed a néptáncmozgalom Magyarországon, azóta minden második évben nemzetközit, minden köztes évben Martin György Fesztivált rendezünk, ahol a hazai és a határon túl magyar együttesek krémje vonul fel. Régen a gálaműsort a Dóm téren tartottuk a szabadtéri játékok részeként. Fénykorában három előadást is megélt – mesélte Simoncsics János igazgató.

Roboz István, a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány kuratóriumi tagja elmondta, hogy nem csak a szegedieknek szól a fesztivál, nem csak a nézőknek kell szórakozást biztosítaniuk, hanem az idejövő néptáncosoknak is. Megmutatják nekik a várost, amire az itt élők büszkék.



– Legfeljebb tíz csoportot tudunk fogadni idén, szerencsére minden évben van köztük helyi is – mondta.

Egyre kevésbé jellemző a néptáncmozgalomra, hogy a csoportoknak saját zenekaruk lenne, pedig régen minden próbán húzták nekik a talpalávalót. Idén a fesztiválnak egy központi együttes lesz a segítségére, a nyíregyházi Szikes Zenekar.



– A megnyitó július 5-én szokásosan a Dugonics téren lesz. A felvonulás menetét még pontosítjuk addig. Pénteken este nyolckor lesz az első folklórest, szombaton pedig hétkor a második. Ezekre a belépés ingyenes, de jegyhez kötött. Szerdától már lehet igényelni a belépőket. Legalább két számmal lép fel minden résztvevő, de akad, aki hármat is hoz. Természetesen zsűri is lesz, ennek elnöke idén Demarcsek György lesz. A zsűri vasárnap értékel egy többórás ülés során. Mindent figyelembe vesznek, a viselettől a színpadi viselkedésen át a koreográfia színvonaláig, s persze a zenekarral való együttműködést sem felejtik ki. Mindig attól függ, milyen kategóriában osztanak ki díjakat, hogy milyen a mezőny – hangzott el.



Háromszáz táncos fogja ropni a városban három nap alatt. Solymárról a Cédrus Táncegyüttes, a csongrádi Alföldi Néptáncegyüttes, a Debreceni Népi Együttes ifjúsági csoportja, Maglódról a Kacamajka Táncegyüttes, Szentes-Rákóczifalváról a Rákóczi Néptáncegyüttes, a hátáron túli Zilah városából a Terbete Néptáncegyüttes (ők már szerepeltek korábban, csak eddig felnőtt csoporttal), Deszkről és Szegedről a Tiszavirág Néptáncegyüttes, illetve a jászberényi Viganó Ifjúsági Táncegyüttes képviselteti magát a Szeged Táncegyüttes mellett.