Névre szóló mikuláscsomagot kaptak a gyerekek a szegedi Ágota Játszóházban - Fotók

A szegedi Ágota Játszóházba is megérkezett a Mikulás csütörtök délután. Annak a száznegyven gyereknek hozott névre szóló csomagot, aki rendszeres látogatója a Csongor téri játszóháznak. A munkatársak és önkéntesek mindennap különböző programokkal várják a környéken lakó hátrányos helyzetű gyermekeket, a legkisebbektől egészen 18 éves korig.A gyerekeket igény szerint korrepetálják, különböző foglalkozásokon vehetnek részt: társasjátékozhatnak és csocsózhatnak is. Jenga-parti, zumba és tinibuli is a programok része, és ingyenes jogi segítséget is nyújtanak. A Mikulás és krampusza a szülőket is várta, a gyerek pedig megígérték a nagyszakállúnak: jövőre is jók lesznek.