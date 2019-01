Névtelenül jelezhetik a jogsértést a banki dolgozók

Akkor is küldhető jelzés, ha valaki az MNB egy – például ellenőrző – munkatársa esetében tapasztalna bármiféle szabálysértést.



E lépéssel a jegybank az Európai Unió irányelvének előírásait teljesíti. Az MNB ugyanakkor a törvényi előírásokon túl bármely egyéb felügyelt intézménynél – így a biztosítóknál, pénztáraknál vagy pénzügyi közvetítőknél – lehetőséget ad a figyelemfelhívás eljuttatására a jegybankhoz.



A jegybank által most bevezetetthez hasonló megoldást alkalmaz az Európai Központi Bank, amely saját honlapján, a főoldalról elérhető „Jelezd a sérelmet" aloldalon ad módot a szabálytalanságok jelzésére. Az esetleges piaci visszaélésekről szóló jogsértés bejelentésére az MNB honlapján már jelenleg is van lehetőség bárki számára. Külön menüpont áll rendelkezésre a jegybanki engedély vagy bejelentés hiányában folytatott tevékenységek jelzésére is.