Nincs hatékony szer a szúnyogok ellen

Az OKF-en kívül természetesen irthatnak szúnyogot az önkormányzatok is, ha úgy ítélik meg, hogy a központin kívül szükség van további beavatkozásokra is.



Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Délmagyarországnak azt mondta, hogy már kértek a katasztrófavédelemtől egy légi-kémiai irtást a város egész területére, de hogy ez mikor lesz, egyelőre még nem tudni. Addig azonban a környezetgazdák is végeznek egy földi kémiai szúnyogirtást a Tisza mindkét partján és a körtöltésen.



Makrai László szerint ezzel elkülönítik az árteret a lakott területektől. Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, hogy a hétvégi biológiai irtás eredményes volt, ennek ellenére azonban szükség van továbbiakra.



A csípésszámról Makrai László elmondta, hogy a mostani a város felén küszöbérték feletti, éppen ezért kérték a katasztrófavédelmet a beavatkozásra.



Az ártéri irtással egyébként az a probléma, hogy nincs olyan szer Magyarországon, amit ott hatékonyan lehetne alkalmazni. Azaz egyfajta granulátum mégis létezik, amivel lehetne ott dolgozni, de annak a beszerzése fél évbe telik – tette hozzá Makrai László.



Annak ellenére, hogy szinte sohasem látott szúnyoginvázió van, Szegeden a következő napokban nem irtja a vérszívókat a katasztrófavédelem. Ez azonban nem azért van, mert haragszanak a városra, hanem mert máshol sokkal súlyosabb a helyzet.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)