Nincs olyan, hogy sima templomi esküvő: más a boldogító igen a városközpontban, mint a ferenceseknél

Még a Pest megyei Gyömrőn is hirdetik az óföldeáki erődtemplomot mint lehetséges esküvői helyszínt. Fotó: Kuklis István

Az ifjú párt köszöntik a szegedi alsóvárosi templom előtt. Fotó: Török János

– Most nyáron lesz a 12. házassági évfordulónk. Pont az ottani falunapra esett az esküvőnk, nagy sokadalom volt. Nyilván ezért emlékeznek rá – írta egy férj. Kérte, a nevét ne közöljük a cikkben. Azért kerestünk meg, mert azt hallottuk, lovas kocsikkal, szakadó esőben érkeztek az óföldeáki erődtemplomhoz, és a vőlegény kérésére majdnem minden férfi bajuszt viselt. A ragasztott bajuszok pedig leáztak. – Ötszáz méterre voltunk a falutól, amikor eleredt. Ahogy odaértünk, tényleg nagyon esett, és amíg benn voltunk, szabályosan leszakadt az ég. A két huszár kívül-belül elázott, persze a fogatok is, de mire kijöttünk, sütött a nap. Tényleg magyaros bajusz viselését kértük a meghívott vendégektől – a lovasoknak eleve volt. Egy barátom három hónappal korábban kezdte növeszteni, ahogy én is. A választásunk pedig azért esett a templomra, mert gyönyörű építmény a maga egyszerűségében, abban a környezetben, és majdnem ezeréves múlt emlékét hordozza. Illett is a tradicionálisnak mondható esküvőnkhöz. A virágokkal diszkréten feldíszített templom látványa tényleg nagyszerű volt, az oda vezető fahíddal együtt.Az óföldeáki erődtemplomot kedvelt esküvői helyszínként tartják számon, nem csak a megyében. A nagyvofely.hu című gyömrői internetes oldal például úgy reklámozza, hogy tizenharmadik századi, neogótikus berendezésű, műemléki védelem alatt áll, a parkolási lehetőség ingyenes, mellette, egész évben lehet itt esküdni, és a legközelebbi házasságkötő terem 582 méterre van. Ez az óföldeáki polgármesteri hivatal. Ezzel együtt tavaly csak egy esküvőt tartottak a templomban. Idén egy ideig biztosan nehezebb lesz ide szertartást szervezni, később viszont talán többen jönnek, mert az egyház támogatást nyert a Dél-Alföldön egyedülálló épület felújítására.Vannak, akik meghitt, kisebb templomban szeretnének esküdni, más szereti a nagyobb, elegánsabb helyszínt. A Szeged–Csanádi Egyházmegye kérdésünkre azt válaszolta, hogy Szegeden a legnépszerűbb helyszín a Magyarok Nagyasszonya templom, ismertebb nevén a dóm. Itt 2017-ben 57 pár kelt egybe, tavaly 48. Csongrádon 2018-ban 32 esküvőt tartottak, ebből 26-ot a Nagyboldogasszony- templomban. Topsi Bálint plébános szerint ez a szám nagyjából állandó.A népszerű helyszínek közé tartozik még Szegeden a Havasboldogasszony-templom, amelyet alsóvárosi ferences templomként ismernek, a vásárhelyi Szent István király-templom, a mórahalmi Szent László király- templom.– Előfordult, hogy Budapestre költözött makói pár hazatért, hogy itthon tartsa meg az esküvőt, a belvárosi református templomban – válaszolta kérdésünkre Kondrát Zoltán makói református lelkész. – Az azonban – legalábbis nálunk – nem jellemző, hogy messzebbről érkező párok jönnének.