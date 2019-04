No színház a Rekamién: Schilling Árpád nem képes hozzászólni olyan húsba vágó tematikához, mint a bevándorlás

Jelenet a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Exit című produkciójából.

Mi minden kelletik a jó színházhoz? Jó darab, jó színészek, jó rendező, jó közönség. Néha jó díszlet is. Ez utóbbi itt nincsen. A többi sem valami nagy bőségben. Ami a színészetet illeti: a játszók sorából kimagaslik a Carment alakító Carmen Vlaga-Bogdan. Sebzett naiva, megtört rezonőr. A többiekről lehetetlen véleményt formálnom. Ahogy a színlapot olvasgatom, látni való, hogy a szereplők mind saját nevükön lépnek elénk. Ez amolyan alternatív lelemény a szín- és a nézőtér közti szakadék áthidalására.Sokkal több próbálkozás nem is igen történik ezen a téren. Egy vérbeli színházhoz ugyanis rendező is szükségeltetik. No meg darab. Adott ugye a migráció problematikája. Ha Móricka azt a feladatot kapná az iskolában, szerkesszen színjátékot e kérdésről, eszébe sem juthatna frappánsabb ötlet, mint hogy összezsúfol egy kazalnyi utasembert, akik a jobb élet reményében keltek útra, és a dráma idején épp leckét vesznek egymásra utaltságból, várván a bebocsáttatást a földi Paradicsomba.Ami ezen az estén Anglia. Pontosabban London. Olykor meg Európa. Ha mindenáron ideológiai csomókat keresgélnék a kákán, afelől is elmorfondírozhatnék, miért kell Európába vágyakozniuk a darab szerb, román és magyar föllépőinek. Mindeme kérdéseket azonban szétfoszlatják az aktuálpolitika ismert tényei: a Brexit-hezit napjaiban ez meglehetősen bizarr. Progresszív rendezők hasonló esetben még a Stuart Máriát is aktualizálni szokták, pedig az azért veretes színmű.Nem úgy az Exit. A Láng Annamáriával kiegészített Móricka fölsorakoztatja a szóba jöhető valamennyi színpadi közhelyet, hogy tézisdrámáját valahogy végigterelgesse a kínosan hosszú másfél órán. Felszínre jőnek gyermekkori traumák, házassági törések, eltitkolt betegségek és hajlamok meg minden efféle. Csak épp egyetlen dramaturgiai közhely sem lép ki a papírformából. Sorsok, személyek, színpadi lények nem születnek Móricka forgatókönyvében. Pedig a sorsunk karanténjából való elvágyódás szinte tálcán kívánkoznék. Egy író esetében. Jelen esetben csak én vágyódom el, és ha a produkció – a fesztivál nevének megfelelően – rekamién tárulna elém, sürgősen a gyorslejátszás gomb után nyúlnék a huszadik percben.És a rendező Móricka sem képes segíteni a szerző Móricka gondjain. Amidőn a tárgyalófélnek küldött figura ásványvizekkel tér meg, minden gimnazista színkörben vérre menő harc kezdődnék az innivalóért. Itt is. Közben a néző egyre sokkosabb állapotban mered a játéktér közepén virító EXIT táblácskára. Csakhogy oda egyedül a színpadon át vezet út.Schilling Árpád, a nagy leleplező ezúttal magát leplezi le. A kihívó eszközeiről legendássá vált alkotó, aki hol proklamációkat fogalmaz a kirekesztés ellen, hol túlfejlett hasi szalonnáját és miegyebét teszi közszemlére, ezúttal jó- fiúnak mutatkozik. Miáltal ki is derül, hogy ájuldozással övezett színházcsinálásában semmi egyéb sincs provoká- ciónál és magamutogatásnál. Móricka, bármilyen trágárságokra ragadtatja is magát, nem képes hozzászólni olyan húsba vágó tematikához, mint a bevándorlás, Európa és a világ jövője.Az előadás előtti zűrzavarban utat tévesztettem. A nevemre címzett székről egy jeles pályatárs kalimpált felém. Meglehet, rossz helyen ültem.