Nógrádi Zoltán: A város izgalmas időszakát éli - A jövőnek dolgoznak Mórahalmon

– Mórahalom folyamatosan tágítja a körülötte lévő horizontot időben és térben is – kezdte évértékelőjét Nógrádi Zoltán. Mórahalom polgármestere kifejtette, legfontosabb eredményeik, hogy olyan fejlesztéseket indítottak el 2018-ban, amelyek a jövő generációinak optimális, harmonikus életminőségét biztosítják a városban.



– A jövőért dolgozunk. Még egy bölcsődét, térségi iskolát, új egyházi iskolát, középiskolát, kollégiumot építünk. A fiataloknak több mint húsz lakást adtunk át. Folyamatosan dolgozunk a sportinfrastruktúrán. Az okos város projekt részeként ingyenes wifihálózatot alakítunk ki – sorolta a polgármester, aki hozzátette, ezek a fejlesztések és beruházások mind azt a célt szolgálják, hogy a jövő generációi megtalálják Mórahalmon a kor követelményeinek és igényeinek megfelelő életminőséget.



– Ezeket a beruházásokat alapoztuk meg 2018-ban, ezek valósulnak majd meg idén. De a hagyományokat is ápoljuk, hiszen az a közösség, amelyik nem ismeri a múltját, az a jövőjét sem tudja tervezni. Ezért idén megünnepeljük Mórahalom várossá válásának 30. évfordulóját – folytatta Nógrádi.



A polgármester a város térbeli kereteinek tágításán pedig a Szerb Kulturális Központot értette, amelynek kialakítása tavaly kezdődött, és tavasszal adják át. – Ezzel az intézménnyel országos és nemzetközi kapacitásokat használunk ki, és határokon átnyúló kulturális kapcsolatokat építünk – mondta.



Nógrádi Zoltán szerint a város egy nagyon izgalmas időszakát éli az elmúlt években, hiszen a fejlesztések tartalma és üteme alapján már régen kiléptek a kisvárosi léptékből. – Ezért is kezdtem azzal, hogy tágítjuk a térbeli és időbeli horizontot a város körül, és annak örülünk a legjobban, hogy ezt az ideköltözők visszaigazolják. Egyre többen érkeznek Mórahalomra, évről évre nő a lakosság, ami azért érdekes, mert nem Szeged első agglomerációs gyűrűjében vagyunk, hanem annál kijjebb, és kisvárosként mégis el tudjuk érni, hogy növekszik a lakóink száma – hangsúlyozta Mórahalom polgármestere.