Női információs és szolgáltatóközpont indult Bordányban

– Tartanak majd Bordányban workshopokat, állásbörzéket és képzéseket is, a fő cél pedig a nők családi, társadalmi és munkaerőpiaci szerepeinek összeegyeztetése, illetve annak segítése – tette hozzá a projektmenedzser, aki azt is elmondta, hogy a központban amíg a nők például valamilyen képzésen vesznek részt, addig gyermekfelügyeletet is vállalnak. Különösen azoknak a nőknek szeretnének segíteni, akik a munkaerőpiacon hátránnyal indulnak. Például pályakezdők vagy kisgyermeket nevelnek, nagycsaládosok vagy gyermeküket egyedül nevelik, idős hozzátartozójukat gondozzák, fogyatékkal élnek vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. A tervek szerint a projekt 2021-ig tart, és nemcsak Bordányból, hanem a környékből is várják az érdeklődőket.



Sánta János azt is elmondta, hogy a kezdeményezés országos, Bordányban és környékén 200 millió forintot fordítanak rá.



– A kezdeményezés azért is fontos, mert Magyarországon az uniós átlaghoz képest 12 százalékkal kevesebb nő dolgozik, a gyermekes anyáknál pedig ennél is rosszabb az arány – mondta még a projektvezető.

Fotó: Karnok Csaba