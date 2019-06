Nóta, színház, opera - ezek várják a szegedieket a nyári estéken

Nyáron sem kell félni, hogy kulturális programok nélkül maradunk Szegeden. Szokásosan nem hagy cserben a városháza udvara, ahol idén is megannyi remek programot kínálnak. Ezeket Száz Krisztina, a Filharmónia Magyarország Szegedi irodavezetője, Jávorszky Iván, Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezetője, és Boros Gyula a Senior Center Idősek Közösségi Központjának idősügyi referense ismertette.



A nyári színházi esték június 28-án, azaz már jövő hétvégén kezdődik, Rögtön Harcsa Veronika quatetjével. Gyémánt Bálint mellett ezúttal Antonie Pierre és Nicolas Thys zenél vele – este hétkor kezdenek. Július 2-án a Madách Színház musicalpályázatának díjnyertes darabját, láthatjuk, a Csoportterápiát. Az analízist Bolba Tamás, Szente Vajk és Galambos Attila rendezte. Ezt követi 3-án Csányi Sándor Hogyan értsük félre a nőket estje, majd 4-én a Docpiano Band adja elő Egy Klein volt hol nem volt című darabját Borovics Tamással. A sort Varsányi Anna új darabja zárja, amit Szilágyi Annamária rendezett, s ő a női főszereplő is. A bugaci határon egy groteszk közmunka revü. 8-án, 9-én és 10-én játsszák. Utóbbi előadások mind fél 9-kor kezdődnek.



A 49 éve induló Muzsikáló Udvar a Fool Moonal indít, akik vendégül hozzák a holland Luc Devenst július 31-én. Augusztus 1-én a Sárik Péter Trio érkezik Falusi Mariannal, jazzesített zenéket hoznak különféle előadóktól. 4-én László Boldizsár és Czutor Zoltán váltja latinosra a figurát, 5-én pedig Gál Erika és Szvétek László törti meg operával az udvart. A kezdés itt is fél 9. Eső esetén az előadások, a színházi estékkel egyetemben az IH Rendezvényközpontban lesznek megtartva.



A Kávéházi estéket más tizedik alkalommal rendezik meg. Július 19-én kezdenek, örökzöld slágerekkel érkezik Majsai Gábor, Csorba Kata és a Dixieland Band zenekar kvartettje. 20-án a nótáé a főszerep Bokor Jánossal, Farkas Rozikával, Mészáros János Elekkel és Nagy Anikóval. 21-én táncház várja az időseket, négy táncegyüttes jóvoltából. Mindhárom program nyolc órakor kezdődik.