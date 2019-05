Novák Katalin: Több tízmillió forinthoz juthatnak a fiatal házasok Csongrád megyében is

Használt lakásra vagy házra is

Átlépte a százezret a családi otthonteremtési kedvezményben (csok) részesülő családok száma. Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán

Érkezik a babaváró támogatás

Nincs máshol a világon

Kampányfogás Szegeden

Átlépte a százezret a családi otthonteremtési kedvezményben (csok) részesülő családok száma, így már 300 milliárd forint értékű vissza nem fizetendő támogatást nyújtott a kormány az otthonteremtésben.Közel 50 ezer gyermek születését vállalták a családok az otthonteremtési támogatás felvételekor – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin lapunknak arról beszélt, hogy a kormány nem bevándorlókkal, hanem a magyar gyermekes családokkal képzeli el Magyarország jövőjét, ezért bővíti a családtámogatásokat. Így július 1-jétől nemcsak az otthonteremtési program bővül, hanem szabadon felhasználható kölcsön segíti majd a fiatal házasok életkezdését a családvédelmi akcióterv keretében.– Most már használt lakás vagy ház vásárlásához is igényelhető lesz a csok mellé felvehető kölcsön. Az igénylés feltételei nem változtak, a kamat garantáltan 3 százalék alatti, és a kölcsön maximum 25 éves futamidejű. Így két gyermek után 10 millió, míg a három gyermeket vállaló családok 15 millió forint kedvezményes kölcsönhöz juthatnak. Emellett a jelzáloghitel-tartozás is tovább csökkenthető, ugyanis a második gyermek születésekor egymillió forintot, a harmadik gyermek esetén négymillió forintot engedünk el, minden további gyermek születésekor pedig további egy-egy millió forinttal lehet kevesebb a család jelzáloghitele.Novák Katalin kiemelte, az intézkedésektől azt várják, hogy a csok, illetve a hamarosan induló falusi csok eredményeként jelentősen nő a vidék megtartóereje, hiszen a lehetőségek folyamatosan bővülnek. Csongrád megyében 2015-től mostanáig 4600 család igényelte a csokot, ez az összes megkötött szerződés 4,5 százaléka. Ebből is látszik, hogy az itt élők számára kifejezetten fontos, hogy ott tudjanak saját lakáshoz vagy házhoz jutni, ahol felnőttek. Mind a csok, mind a falusi csok, illetve a hozzá kapcsolódó további támogatások Csongrád megyében is egészen nagy mozgásteret biztosítanak a fiataloknak és a családoknak: könnyebben, nagyobb ingatlant tudnak vásárolni, mint Budapesten, vagy akár a belvárosból kertes házba tudnak költözni.Az államtitkár arról is beszélt, hogy júliustól érkezik a babaváró támogatás is, amely egy tízmillió forintos, kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, így a házaspárok arra fordíthatják, amire szükségük van. A támogatást olyan házaspárok igényelhetik, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és legalább az egyik félnek van munkavállalói vagy hallgatói jogviszonya. Amennyiben a fiatalok három gyermek megszületését vállalják, teljesen mentesülnek a visszatérítéstől, tehát egyetlen fillért sem kell visszafizetniük. Mint mondta, szintén júliusban indul a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, amely már akkor is igényelhető, amikor a harmadik gyermek még csak úton van.– Ha ezeket a kedvezményeket összeszámoljuk, több tízmillió forinthoz is juthatnak a fiatal párok úgy, hogy ebből 25 millió forint vissza nem fizetendő támogatás is lehet, ha három gyermeket vállalnak. Az új támogatások mellé természetesen járhat a családi adókedvezmény, az ingyenes tankönyv és gyermekétkeztetés, a díjmentes bölcsődei nevelés, vagy a részvétel az Erzsébet-táborokban egy jelképes összegért. Az államtitkár azt is elmondta, jövő januártól jön a négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége és a nagyszülői gyed. Ezek mind olyan intézkedések, amilyenek sehol máshol nincsenek a világon.Novák Katalin kampányfogásnak nevezte Botka László polgármester napokban tett bejelentését, miszerint az idei évtől kezdve minden évben 10-10 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok és az általános iskolás gyermekek szülei Szegeden. Az államtitkár szerint hiteltelen, amikor a balliberálisok családtámogatásról beszélnek, hiszen korábban ők voltak azok, akik elvettek egyhavi nyugdíjat, megvonták a szocpolt és a családi adókedvezményt is, és azóta sem támogatják a kormány családokat segítő programjait, miközben a bevándorlást támogatják. Botka László is egy bevándorláspárti politikus, aki a szegediek háta mögött egyezkedett az európai szocialistákkal a migránsok betelepítéséről, és megígérte nekik a kerítés lebontását.