Nyáron is várják a véradókat - ajándékokat kaptak az önkéntesek a vérellátó tematikus napján

– A véradás előtt leveszik az ujjunkból a vért, hogy alkalmasak vagyunk-e vagy sem. Bár nem vagyok szakértő, szerintem ebből a vérmintából vércukorszintet, koleszterinszintet is lehet nézni. Ha ezt évente egyszer elkészítenék és elküldenék e-mailben a donoroknak, az egy remek szolgáltatás lenne és nem is kerülne túl sok pénzbe

A nyár nem könnyű a rendszeres véradók szempontjából, ezért idén is tematikus napot tartottak „Frissülj fel velünk" jeligével az OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központjában. A véradókat a megszokott ajándékok mellett plusz meglepetésekkel várták. A nyári délelőtt ellenére sokan érkeztek a Honvéd téri épületbe. Csaba rutinos véradó, a 90-es évek óta évente háromszor-négyszer ad vért. Nem a tematikus nap miatt jött, csupán most ért rá.– Szerintem legalább 50-szer adtam már vért, fontosnak tartom ezt. Ötletem is van arra, hogy lehet a véradók kedvét növelni. Már bele írtam a véradók könyvébe is – magyarázta Csaba. Az önkéntes szerint plusz egészségügyi szolgáltatással lehetne a véradók kedvét erősíteni.– mondta el véleményét.Sándor esete is sajátos: ő először a gyermeke iskolájának családi napján adott vért, azt mesélte, nem mondhatott nemet, az osztályok közötti verseny miatt. – Majd a következő családi napon vállaltam ezt, aztán rendszeressé vált. A szabadság előtt gondoltam, eljövök, az itt kapott fürdőbelépőt pedig felhasználjuk majd a feleségemmel – részletezte a férfi.A vérellátó munkatársaitól megtudtuk a szokásos ajándékok – fürdőbelépők, csokik – mellett plusz ajándékokkal is meglepték az önkénteseket támogatóik segítségével. A Somogyi könyvtár kedvezményes beiratkozási kuponja mellett, Fülöp János egyéni vállalkozó pogácsát, üdítőt és édességet ajánlott fel.Egy másik kampánnyal is nyitnak az önkéntesek felé a Magyar Vöröskereszttel közösen. A „Neked egy óra három embernek az élet" programban június és szeptember között a véradók, ha a köszönőkártyájukon lévő kódot feltöltik a nyári kampány weboldalára, értékes ajándékokat is nyerhetnek. Céljuk, hogy azok akik már régen, vagy akik még sosem nyújtották a karjukat felismerjék az önkéntesség fontosságát, hiszen naponta 1600-1800 véradóra lenne szükség. A szegedi vérellátó központ munkatársai a nyár folyamán fesztiválokon is városi eseményeken is várják a véradókat.Képalá: Rendszeres donorok is vért adtak a tematikus napon, ám olyan is volt, aki a felhívást látva jött el. Fotó: Török János