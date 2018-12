Nyáron Plácido Domingo és a Lazio jön a stadionba: jó ütemben halad az ifjúsági centrum építése Szegeden

A lelátókon akár nyolcezren is szurkolhatnak majd. Fotó: Market Építő Zrt./Molnár Péter

Jól halad az ifjúsági centrum építése Szegeden – ezt láthatjuk mi, laikusok is az Izabella hídról lenézve. A több mint tízhektáros területen sportszálló, labdarúgó stadion, sportcsarnok, szabadtéri színpad is épül. Lapunkban mi is beszámoltunk róla: az építkezés tavaly szeptemberben kezdődött el, az alapkövet áprilisban tették le, nyáron pedig egy bejárásra is meghívták a sajtó képviselőit, ahol megállapítottuk, jó ütemben halad a Szeged–Csanádi Egyházmegye beruházása. Augusztusban már állt a fedett multifunkcionális rendezvényközpont, és a műfüves pályák munkálatai is zajlottak, a stadion akkor elérte legmagasabb pontját, a 24,53 métert.A kivitelező Market Zrt. munkatársától most megtudtuk, jelenleg a szakipari munkák zajlanak. Bár a havazás megnehezítette a munkavégzést, továbbra is az ütemtervnek megfelelően haladnak. A belső válaszfalak már állnak, a tervek szerint januárban kezdik a burkolást, festést, kívülről a homlokzat befejezése és a nyílászárók beépítése van hátra, a külső utak, járdák építése is jó ütemben halad. Az is kiderült: eddig a stadion és a rendezvény központ burkolására 9600 négyzetméter lemezborítást használtak fel, a pályák építésére 27 ezer 900 tonna homokot és homokos kavicsot szállítottak a helyszínre. A stadion és a rendezvényközpont üvegfelülete pedig 1670 négyzetméter. A kivitelező cég 27 alvállalkozót és 275 munkást foglalkoztatott eddig, és 50 munkagép dolgozott a területen.Kiss-Rigó László megyés püspök lapunknak adott interjújában elmondta, nagyobb kulturális eseményeket is tartanak majd az épülő ifjúsági centrumban. Évente több ilyen jellegű programot szeretnének, az első már meg is van. – Plácido Domingo spanyol operaénekes, tenor augusztusban ad koncertet az új stadionban, már folyamatban van a szerződés aláírása – árulta el a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke. Hozzátette, az épülő sportszállóra is lennének már foglalások, nagy rá az igény, jelentkeztek már sportolók, válogatottak az arab országokból, és nyugat-európai első osztályú klubcsapatok is. – A stadion 8000 fős, többfunkciós lesz, konferenciaközpontként is szeretnék használni, akár közösségi programokra is. Az egyházmegyének nyolcvan köznevelési intézménye van közel tízezer diákkal, valamint négyezer állami gondozottat is patronálunk, közösségi programjaiknak is kiváló helyszíne lesz az ifjúsági centrum – magyarázta Kiss- Rigó László. A hiánypótló beruházás 2019 első felében készül el.A stadion mellé műfüves edzőpályák is épülnek, a Szeged-Grosics Akadémia háromszáz utánpótlás-focistája fogja majd benépesíteni nap mint nap a pályákat. Amíg edzenek, szüleik is sportolhatnak, hiszen felnőttjátszótér is lesz a területen. – Elsődleges célunk, hogy az egyházmegye csapata itthon játszhasson és minél magasabb osztályba kerüljön, ugyanakkor segítse az utánpótlást – magyarázta Kiss-Rigó László. Hozzátette, amint a pályák alkalmasak lesznek arra, hogy a jelenleg NB III-ban szereplő focisták megkezdjék edzéseiket, akkor a tervek szerint a következő, vagyis a 2019/20-as szezonban már itt játsszák a bajnokikat. Az új stadiont egy nagyszabású nyitómeccsel avatják fel a nyáron, amikor is az olasz bajnokságban, a Serie A-ban játszó Lazio lesz a szegedi gárda ellenfele.