Nyomozáseredményességben az elmúlt 9 év legjobb eredményét produkálták Szegeden

Közúti ellenőrzés. 162-vel több ittas vezető akadt horogra, mint az előző évben.

Elkészült a szegedi rendőrkapitány szokásos éves beszámolója, amelyet a pénteki közgyűlésen ismertet a testülettel. A beszámolóból kiderül, hogy 2018-ban 3842 bűncselekményt regisztráltak Szegeden: ez 258-cal több, mint tavalyelőtt. Harkai István szerint azért derülhetett ki több bűncselekmény, mert a rendőrök „fokozottan aktívak" voltak.Ennek lehet köszönhető például, hogy ittas vezetőből is 162-vel többet fogtak tavaly. Összesen 387 embernél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. Több közterületen elkövetett bűncselekmény történt: 2018-ban 1133 ilyen került a statisztikába, tavalyelőtt 697. Idetartozik az ittas járművezetés is.A gyilkosságok, vagyis, ahogy a rendőrök hívják, a szándékos, befejezett emberölések száma nem nőtt: egy történt tavaly is.Többen verekedtek tavaly, mint 2017-ben. Testi sértésből tavaly 137 történt, egy évvel korábban 125. Súlyos testi sértésből 67-et regisztráltak, a 2017-es 57 után. Viszont 34-gyel kevesebb garázdaságra derült fény: tavaly összesen 145 ilyen esetről szerzett tudomást a rendőrség.A lopások száma 1441-ről 1088-ra mérséklődött, ami az elmúlt 9 év legjobb eredménye. A rendőrök 198 betöréses lopás és 105 lakásbetörés helyszínén intézkedtek.A kábítószer-kereskedőkre is jobban figyelhettek a rendőrök, mert tavaly 20 esetben indítottak eljárást, egy évvel korábban pedig csak 6-ban.A Szegedi Rendőrkapitányság az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény 74,3 százalékában eredményesen fejezte be a nyomozást. Ez az elmúlt 9 év legjobb eredménye, amely jelentősen meghaladja a megyei jogú városokban elért 67,4 százalékos átlagot.A rendőrkapitányság az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordított a kisebb, 50 ezer forint értékhatárt meg nem haladó tulajdon elleni szabálysértésekre. 2018-ban 776 ilyen ügy volt, előtte pedig 879. A rendőrkapitányság az elmúlt évben is kivette a részét a Magyarország déli határszakaszára nehezedő illegális migrációs nyomás kezeléséből. Ami azt jelenti, hogy állandó készenlétben vannak, és a Szegeden szolgáló rendőrök egy részét bármikor be lehet vetni úgy, hogy azt a város közbiztonsága ne érezze meg.