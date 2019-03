Nyugdíjas Ki mit tud? volt Dorozsmán - fotók

Molnárné Hinek Erika szervező, a Dorozsmai Vöröskeresztes Klub vezetője elmondta, hogy a kistérségi Ki mit tudot minden évben más településen rendezik meg, most Dorozsma volt a házigazda.– A versenynek végül is nincs tétje, a cél a közösségek összetartása, és barátságok kötése – mondta a szervező.A ki mit tudon mutatják be azokat az amatőr csoportokat, akik a nyugdíjas klubokon belül alakultak.– Versekkel, énekekkel, vidám színpadi jelenetekkel és táncos produkciókkal is készültek a mai napra a nyugdíjasaink, akik kilenc környékbeli klubból érkeztek – tette hozzá Molnárné Hinek Erika.Dorozsmán összesen csaknem hetven nyugdíjas lépett fel szombaton, tizenhét produkcióval. A számokról a kilenc tagú zsűri döntött, akiket a nyugdíjasklubok delegáltak. Mindegyik fellépő érdekes volt, de a legnagyobb figyelmet talán az apáca jelmezbe öltözött asszonyok kapták, akik az Apáca-show című filmből ismert koreográfiát táncolták el, nagy sikerrel.