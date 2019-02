Okkal nyesték a fákat az Olajbányász téren - Fotók

Utánajártunk, kiderült, aggodalomra semmi ok, ugyanis egy megbízott cég azért nyeste le a fák ágait a tér mellett húzódó kerékpárút mentén, mert azok már belelógtak a vezetékekbe, illetve a közlekedést is nehezítették. Az egészséges fákat tehát megőrzik, nincs ok és terv a kivágásukra. A tavasz közeledtével egyébként a fametszés jellemző tevékenység, sokan a múlt héten érkezett jó időnek köszönhetően már most elkezdték a munkálatokat.