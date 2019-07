Olasz Attila festményei ismét Olaszországban - Milánóban állít ki a művész

Márvány-felhő és Ág-torzó – ez a két kép már Milánóban csodálható meg, a Monnalisa Special Award 2019 elnevezésű kiállításon. Olasz Attilának az utóbbi években jó kapcsolatai alakultak ki külföldön, 2017-ben már Rómában is kiállították néhány alkotását, ott azóta szinte visszatérő vendég. Nápoly, Genova sem ismeretlen számára, sőt még Portugáliában és New Yorkban is állították már ki műveit. Az a galéria – amely miatt most is kiutazik – tavaly nyáron találta meg. Mindig különleges helyszínekre, kortárs kiállításokra hívták Attilát.– Idén már harmadszor utazom Olaszországba munka mi­­att. Májusban Genovában voltam vendég. A most Milánóba került képem közül az egyik 2016-ban készült, a másik tavaly. Mindkettő olaj. A mostani kiállítás apropója Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója. Itt élt és dolgozott, Az utolsó va­csora is nem messze található a múzeumtól – mesélte a művész újszegedi műtermében, mielőtt maga is kiutazott Olaszországba. A kiállítás múlt pénteken nyílt, 10 napig lesznek megtekinthetők az alkotások.32 művész munkái láthatók a tárlaton, Olasz Attila az egyedüli magyarországi művész. A két kép már egy ideje Olaszországban pihent, s várta „gazdáját", aki a múlt héten érkezett. Szegeden becsomagolja gondosan a munkákat, majd az erre szakosodott cégek által akár repülőn, akár autón, de megérkezik a kép a célhoz. Igazi világjáró lesz. Ám a szokásoktól eltérően ezek még nem kerülnek vissza Szegedre, Olaszországban maradnak. Csak átkerülnek Milánóból Rómába, mivel a festőnek ott lesz önálló tárlata ősszel.– Januárban volt kiállításom itthon a Somogyi-könyvtárban – az Allegóriák című tárlat –, de Hódmezővásárhelyen, a Németh László Városi Könyvtárban még mindig ki van állítva pár munkám. Szívesen fogadom az itthoni meghívásokat is, még ha jelenleg a külföldiek is kapnak nagyobb hangsúlyt – magyarázta a festő, akinek épp 20 éve volt az első önálló kiállítása Szegeden. – Nyáron az őszi római kiállításra fogok készülni nagy valószínűséggel. Ott közel 20 képemet láthatja majd az olasz közönség. Eddig mindig jó volt a fogadtatás – tette hozzá.