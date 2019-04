Ólommal szennyezett két szegedi iskola ivóvize - Vizesballonból isznak a gyerekek a Rókusiban és a Zrínyiben

A szegedi Rókusi Általános Iskolába járó több mint 750 diák nem marad ivóvíz nélkül. Fotó: Karnok Csaba

– Tájékoztattuk a szülőket, a gyerekeket és a tanárokat is, hogy nem lehet inni a csapvízből. A tantermekbe és az ebédlőbe is vizesballonokat helyeztünk ki, mindenki ebből iszik. Természetesen van a ballonokból tartalékunk is, amit a Szegedi Tankerületi Központ biztosít, és ahogy fogynak, úgy rendeljük az utánpótlást. A csapokból folyó vizet csak kézmosásra használjuk – mondta Kókai Gyula, a szegedi Rókusi Általános Iskola intézményvezetője.Csütörtökön jelent meg a hír a Szegedma portálon, hogy két szegedi iskolában is megtiltották a csapból folyó ivóvíz fogyasztását, ugyanis kiderült, hogy annak a megengedettnél jóval magasabb az ólomtartalma. Az egyik intézmény a már említett Rókusi, a másik pedig a szintén belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Úgy tudjuk, csütörtök óta ez utóbbiban is ballonos vizet isznak a diákok és az ott dolgozók.– Január 22-én vettek először mintát a csapvízből, aminek eredményét március 5-én ismertük meg. Azt közölték velünk, a pangó vízben magas az ólomszint, de ha egy percig folyatjuk a csapból, fogyasztható. Meleg vizet viszont ne használjunk, mert az erősebben oldja az ólmot. A második mintavétel eredményét két napja ismeri a tankerületi központ, ahol azonnal intézkedtek is – részletezte az iskola vezetője.Kókai Gyula elmondta, valószínűleg a régi belső csőhálózatból oldódik bele az ólom az ivóvízbe, ennek megállapításához azonban föl kell tárni és megvizsgálni a falba épített vezetékeket. Megjegyezte, az épület közel 90 éves, és maradhattak benne olyan szakaszok, amelyekben még nagyon régi csöveken át jön a víz. Kérdésünkre elmondta, a vízen nem érződött semmi különös, a magas ólomtartalomról csak az első vizsgálat után szereztek tudomást.A két iskola ivóvizének második, akkreditált laborban is ellenőrzött vizsgálata azután történt meg, hogy azt először a tavaly indult Nyitott Laboratórium programban önként bevizsgáltatták az intézmények. A második vizsgálat megerősítette az első eredményét. A megyei kormányhivatal az üggyel kapcsolatban azt közölte, a szegedi belvárosban a következő 6 hónapban várhatóan sor kerül a terület részletes, gyerekintézményekre is kiterjedő kockázatfelmérésére. Az iskolákat fenntartó tankerületi központtól pedig intézkedési tervet kértek a hosszú távú megoldásra. Hozzátették, további akkreditált laborvizsgálatokat terveznek azokban az iskolákban, ahonnan nincsenek vízvizsgálati eredmények.Megkérdeztük a Szegedi Vízmű Zrt.-t is, mennyire lehet kiterjedt probléma Szegeden az ivóvíz magas ólomtartalma.– A Szegedi Vízmű Zrt. által szolgáltatott ivóvíz ólomtartalma saját hálózatában, azaz a felhasználási helyeken lévő bekötési vízmérőkig, a „házig" mindenütt határérték alatti. Az ólom a házon belüli vízhálózatból oldódhat bele az ivóvízbe. 1970 után épült épületekbe, így például a panelházakba már nem építettek be ólomcsöveket, de belvárosi épületeknél – ha nem újították fel a belső vezetékeket – még ma is előfordulhat – közölte a cég. Hangsúlyozták, amikor szigorodott az ivóvíz ólomtartalmára vonatkozó határérték, több csatornán is felhívták a figyelmet, hogy mivel a házon belüli vezetékek az ingatlantulajdonosoké – cseréjük a felhasználók, intézmények esetén az üzemeltetők feladata.400 ólombekötést cseréltek kiAz ivóvíz ólomtartalmára vonatkozó, 2013 decemberétől szigorított előírások betartása érdekében, ha kellett, cserélték a szolgáltatók a víz-bekötővezetékeket. Ezt a Szegedi Vízmű Zrt. is elvégezte. 2013-ban és 2014-ben összesen közel 400 ólomból készült vízbekötést cseréltek ki. Elvégezték a vízbekötések ellenőrzését azokon a felhasználási helyeken is, ahol feltételezhető volt az ólom használata. A szegedi óvodákban is ellenőrizték az ivóvíz ólomtartalmát. A 2014-ben elvégzett mérések szerint az ólomtartalom minden általuk vizsgált intézményben határérték alatti volt, annak mintegy tizede.