Olyan extrém módon támadnak a szúnyogok, hogy a lovat is be kell fújni riasztóval

A rovarok senkit sem kímélnek: a kicsiket szúnyogriasztóval kenik be, ha kimennek a zöldbe.

FOTÓ: FRANK YVETTE

Mindszenten messziről szinte mindenki túlmozgásosnak tűnik. Közelről azonban kiderül, „csak" a szúnyogokat csapkodják, attól az a vitustánc.– Szombaton hajnalban volt irtás. Kicsit javult a helyzet. De vasárnap már megint rengeteg szúnyog volt mindenütt – mondta Csernus Fanni, aki az egyik mindszenti vendéglátóhelyen dolgozik. – Odabent mindent lefújunk, de idekint, a padoknál semmi sem hatékony. Vannak füstölők, de nem sokat érnek. És most még csak hagyján. Délután 5 és 6 felé, amikor az embereknek már jobban lenne idejük és kedvük is a napi munka után kicsit beülni valahová, akkor valósággal hemzsegnek a szúnyogok – tette hozzá.– A boltban voltam bevásárolni – mutatta kis húzós ko­csiját Krómer Júlia. A nő leült pihenni a kút mellé, de nem ma­­radt sokáig, mint mondta, akkor megeszik a szúnyogok. Júlia azt mondta, otthon becsukja az ajtót és az ablakot. Igaz, úgy beszorul a meleg, de legalább a szúnyogok kint maradnak.Mindszent egyik közösségi oldalán mostanában a legfőbb beszédtéma a szúnyoghelyzet. Volt, aki a kisgyermeke hátáról tett fel fotót. A fiún hatalmas, piros csípésnyomok láthatóak, amiket nappal, játék közben gyűjtött be. Valaki a háza falát mutatta be, ahol a szúnyogoktól alig látszott a homlokzat színe.Gémes Lajos, akivel a Kossuth utcán találkoztunk, még a lovát is befújja szúnyogriasztóval, általában 3,5-4 óránként.– Az istállóban is hemzsegnek ezek a dögök. Ott vegyszert nem használok, nehogy megfertőzze a lovam táplálékát. A lakásunkban is mindent megteszünk a szúnyogok távoltartására. Nem győzzük venni a szúnyog elleni spray-t – mondta. Míg a gazdával beszélgettünk, Plútó-Pompás, a 7 éves lipicai kanca szinte táncolt. Hiába fújta be a gazdája, csak rájártak a szúnyogok.Nem csak a mindszentiek szen­vednek a szúnyogok miatt. A folyókon levonult árhullám, az esős május és a hirtelen jött meleg miatt országos szúnyog­invázió alakult ki – olvastuk az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében.– Nehezítette a szúnyog­gyé­­rítést a hőség, amely miatt a légi permetezések többségét le kellett állítani. A nagy melegben a szúnyogok többsége a késői órákig megbújik a növényzet­ben, a repülési szabályok vi­­szont az éjszakai munkavégzést nem engedik meg – nyilatkozta lapunknak Mukics Dániel őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.A 30 Celsius-fok fölötti hő­mérséklet miatt a múlt héten több településen is elmaradt a légi szúnyoggyérítés Csongrád megyében, de a földi kezeléseket minden tervezett területen elvégezték. A Tisza árterületein visszamaradt vizekben bio­­lógiai lárvagyérítéseket is végeztek. – Csongrád megyében április 29-e óta eddig összesen 5000 hektáron történt repülős permetezés, 3100 hektáron pedig földi, meleg ködös gyérítés. Emellett 1250 hektár területen biológiai módszerrel gyérítettük a szúnyoglárvákat, ami jelentősen csökkenti a rovarok utánpótlását. A szóvivő arról is beszélt, hogy a következő hetekben továbbra is erős, néhol extrém szúnyog­ártalommal kell számolni.A katasztrófavédelem a legfertőzöttebb területeken folyamatosan szervezi a védekezési munkálatokat. Az elmúlt héten több száz, szúnyoggyérítésre vonatkozó kérelem érkezett a katasztrófavédelemhez, ezek elbírálása folyamatos. Az, hogy melyik településen mikor permeteznek, elérhető a katasztrófavédelem weboldalán a heti programok menüpontnál.Szegeden a múlt héten kétszer is gyérítették a szúnyogokat a levegőből. A hétvégén az önkormányzat saját forrásból az egész város területén elrendelte a légi-kémiai gyérítést. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője elmondta, az indokolta az újabb kémiai gyérítést, hogy a múlt héten Szeged bizonyos pontjain 200 feletti óránkénti csípésszámot mértek.– Jó hatásfokkal gyérítettünk szombaton, még nem kaptunk negatív visszajelzést. Este újra mérünk a város 21 pontján, ekkor derül ki, mennyivel csökkent a szúnyogok száma. A biológiai földi gyérítés most is zajlik, ladikkal vagy házi permetezővel, például a gyálai Holt-Tisza területén – magyarázta Makrai László hétfő dél­­után. Azt is megtudtuk, ki­­emelt figyelmet fordítanak az események színhelyeire, így a hétvégi rózsafesztivál miatt Szőregre és a szabadtéri játékok kezdete előtt a Dóm térre koncentrálnak.