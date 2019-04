Ön tudja, mik rejtőznek a medencék alatt? Kulisszatitkokat árultak el az Anna fürdőben

– Érdekesség, hogy a gyógyvizet kezdetben szeszgyártásra használták, majd később, mivel népszerű lett, egy ivócsarnokot is kialakítottak, kérték a lakosságot, mondják el, milyen hatása van. Ekkor derült ki, valakinek a derékfájása, valakinek az ekcémája múlt el tőle

A szegedi Anna Gyógy-, Termál és Élményfürdőt 1896- ban építették – az eredeti tervek a fürdővezető irodájának falát díszítik. A műemlék épületet 2004-ben felújították, ám a múlt még mindig él a fürdőben: a kazamataszerű pincerendszerben találhatók a működést üzemeltető berendezések, és a 19. század végén épült régi műemlék kémény is üzemel még.Március végén, a víz világnapján a 123 éves épület ezen részét is megmutatták az érdeklődőknek. A fürdő anno közfürdőnek épült, mert a belvárosi lakásokban akkoriban még nem volt fürdőszoba. A régi terveken jól látszik: elkülönítve fürdőzhettek a nők és a férfiak.Lakó Gábor, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. fürdővezetője nekünk is megmutatta a pincerendszert, amelyben az építéskor még csak egy-két cső futott. Most viszont az igényeknek és előírásoknak megfelelően a 11 medence gépészeti rendszere, vegyszerellátása, szivattyúk, mind a zegzugos alagsorban vannak. A medencék alatt járhattunk mi is, időnként lehajolva, csöveken átlépkedve, a helyenként másfél méter magas és egy méter szűk sikátorokban. Megtudtuk, a fürdőt üzemeltető munkatársak, a tíz gépész naponta teszi ezt meg.Az Anna fürdő ma már számos wellness-szolgáltatással is várja vendégeit, gyógyvize méltán híres, ásványianyag-tartalma miatt ma is népszerű. A szakemberek szerint gyógyításra és megelőzésre egyaránt alkalmas. A fürdőben két medencében található a hévíz, amely 944 méter mélyről jön fel, és eredetileg 52 Celcius-fokos.– magyarázta a fürdővezető. Viccesen hozzátette, állítólag fogyasztó hatása is van a gyógyvíznek. Az nem derült ki számunkra, hogy akkor, ha isszuk, vagy akkor is, ha csak üldögélünk benne. Az viszont igazolt, hogy hatásos gyomorbántalmakra, ízületi betegségek gyógyítására.Ma is sokan hordják haza az Anna-vizet kannákban. Megtudtuk, évente 3300 köbméter víz folyik ki az ivókútból, a fürdő gyógyvizét pedig egy 100 köbméteres tárolóban tartják. A fürdőnek tavaly 110 ezer látogatója volt, ma már hasonló a népszerűsége a wellness-szolgáltatásnak és a gyógyvíznek.